В Одессе прогремели взрывы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Взрывы прогремели в Одессе, сообщил украинский телеканал «Общественное». В области объявлена воздушная тревога. Местные власти не прокомментировали информацию.

В Одессе прозвучал взрыв, — сказали журналисты.

Позднее телеканал сообщил о втором взрыве в городе. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Одесской, Николаевской и Сумской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Херсонской области.

Ранее взрывы прогремели в Харькове на северо-востоке Украины. Местные власти не прокомментировали информацию. Тогда же, по данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской и Сумской была объявлена воздушная тревога. Сигнал прозвучал и в Полтавской области.

До этого стало известно, что взрывы произошли в Краматорске и Дружковке, на подконтрольной Киеву территории ДНР. СМИ рассказали о взрывах и в подконтрольных Украине Херсоне и Константиновке. Подробности происшествий не приводились. Местные власти ситуацию не комментировали. Кроме того, хлопки прозвучали в Харьковской и Одесской областях. В Полтаве на северо-востоке Украины тоже прогремела серия взрывов.