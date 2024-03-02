В Одессе заявили, что в городе остались верящие в русский мир люди Глава Одесской ОВА Кипер: в Одессе остались верящие в русский мир люди

Фото: Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Одессе есть люди, которые верят в русский мир, заявил глава военной администрации Одесской области Олег Кипер. По его словам, в связи с этим полиция ведет проверки граждан на предмет «неблагонадежности» — в Одесской области были проверены пять тысяч человек, 250 дел направлены в суд, передает украинское издание «Страна.ua».

Есть такие люди, которые до сего времени верят в русский мир, — сказал Кипер.

Ранее украинские пользователи социальной сети Twitter (X) обрушились с критикой на главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, который ранее объявил об оставлении Авдеевки. Некоторые из них отметили, что сдать населенный пункт нужно было еще неделю назад. Другие же начали обзывать украинского главкома «придурком».

Также стало известно, что некоторые жители Украины отдают от $3500 до $5000, чтобы избежать призыва на военную службу по мобилизации. Люди платят за изготовление фальшивых документов для пересечения границы, а также за услуги профессиональных проводников. Отмечается, что они проводят уклонистов через леса и реку Тиса, расположенную на границе с Венгрией и Румынией. Чаще всего украинцы находят изготовителей фальшивых документов и проводников в мессенджере Telegram. За поддельные документы просят от $700 до $1300.