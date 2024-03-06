В Одессе произошел взрыв в порту, где могло проходить награждение солдат ВСУ, в котором принимал участием президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Telegram-канал Readovka. Какие последние новости об этом известны?
Был ли Зеленский в порту Одессы
Telegram-канал Readovka, ссылаясь на публикации некоторых украинских СМИ, сообщил, что Зеленский мог принимать участие в награждении бойцов ССО, когда в порту раздался взрыв.
«Как пишут некоторые СМИ, в этот момент в городе мог находиться Зеленский, а в порту могло происходить вручение наград спецназовцам», — говорится в публикации.
Канал «Два майора» также сообщил о том, что украинский лидер мог присутствовать на мероприятии в порту Одессы, где недавно прогремел взрыв.
«Ну как это не было попыткой его героизации на пустом месте. Обычно „Герани“ в Одессе цветут по ночам», — пишут авторы Telegram-канала.
Блогер Сергей Колясников сообщил в авторском Telegram-канале, что сейчас много слухов вокруг «прилета и взрыва в Одессе». Он считает, что Зеленский навряд ли находился там в момент обстрела.
«Мощнейший прилет и взрыв в Одессе. Ждем подробностей. Слухов масса, некоторые пишут даже про награждение Зеленским нацистов ССО (видимо, за недавнюю успешную десантную операцию)», — отметил он.
Военный корреспондент Андрей Руденко заявил, что информация о предположительной гибели Зеленского может быть обычной провокацией, чтобы он мог поднять себе рейтинг.
«В Одессе мощный прилет. Говорят, в этом городе видели Зеленского. Может быть, и провокация с самострелом <...>, чтоб поднять себе рейтинг», — считает военкор.
Что известно о визите премьер-министра Греции в Одессу
Информационный портал Newsit.gr сообщил, что сегодня в Одессу для встречи с президентом Украины прибыл премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.
«Кириакос Мицотакис, по неподтвержденным данным, сегодня прибыл на несколько часов на Украину, чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Одессе. Позже премьер-министр отправится в Бухарест», — говорится в материале издания.
Отмечается, что визит происходит в то время, когда украинский лидер просит мировое сообщество «не бросать его страну».
Когда ранее в Одессе гремели взрывы
Минувшей ночью украинское издание «Общественное» проинформировало о серии взрывов в Одессе. Подробности не приводятся, местные власти ситуацию не комментировали.
Также 5 марта в городе была зафиксирована серия взрывов, сообщало издание «Общественное». Telegram-канал «Украина.ру» со ссылкой на очевидцев писал о мощном взрыве на одесском аэродроме Гидропорт и о прилете в поселке Черноморское (Чабанка) под Одессой, где дислоцируется 28-я механизированная бригада ВСУ. По данным канала, в результате прилета была уничтожена одна из украинских установок ПВО. В одесских СМИ насчитали уже семь или восемь взрывов.
Минобороны РФ эти данные не комментировало.
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