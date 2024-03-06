Что известно об ударе по порту Одессы 6 марта: был ли сегодня там Зеленский

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский (справа)

В Одессе произошел взрыв в порту, где могло проходить награждение солдат ВСУ, в котором принимал участием президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Telegram-канал Readovka. Какие последние новости об этом известны?

Был ли Зеленский в порту Одессы

Telegram-канал Readovka, ссылаясь на публикации некоторых украинских СМИ, сообщил, что Зеленский мог принимать участие в награждении бойцов ССО, когда в порту раздался взрыв.

«Как пишут некоторые СМИ, в этот момент в городе мог находиться Зеленский, а в порту могло происходить вручение наград спецназовцам», — говорится в публикации.

Канал «Два майора» также сообщил о том, что украинский лидер мог присутствовать на мероприятии в порту Одессы, где недавно прогремел взрыв.

Фото: t.me/dsns_telegram

«Ну как это не было попыткой его героизации на пустом месте. Обычно „Герани“ в Одессе цветут по ночам», — пишут авторы Telegram-канала.

Блогер Сергей Колясников сообщил в авторском Telegram-канале, что сейчас много слухов вокруг «прилета и взрыва в Одессе». Он считает, что Зеленский навряд ли находился там в момент обстрела.

«Мощнейший прилет и взрыв в Одессе. Ждем подробностей. Слухов масса, некоторые пишут даже про награждение Зеленским нацистов ССО (видимо, за недавнюю успешную десантную операцию)», — отметил он.

Военный корреспондент Андрей Руденко заявил, что информация о предположительной гибели Зеленского может быть обычной провокацией, чтобы он мог поднять себе рейтинг.

«В Одессе мощный прилет. Говорят, в этом городе видели Зеленского. Может быть, и провокация с самострелом <...>, чтоб поднять себе рейтинг», — считает военкор.

Что известно о визите премьер-министра Греции в Одессу

Информационный портал Newsit.gr сообщил, что сегодня в Одессу для встречи с президентом Украины прибыл премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

«Кириакос Мицотакис, по неподтвержденным данным, сегодня прибыл на несколько часов на Украину, чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Одессе. Позже премьер-министр отправится в Бухарест», — говорится в материале издания.

Отмечается, что визит происходит в то время, когда украинский лидер просит мировое сообщество «не бросать его страну».

Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press Кириакос Мицотакис

Когда ранее в Одессе гремели взрывы

Минувшей ночью украинское издание «Общественное» проинформировало о серии взрывов в Одессе. Подробности не приводятся, местные власти ситуацию не комментировали.

Также 5 марта в городе была зафиксирована серия взрывов, сообщало издание «Общественное». Telegram-канал «Украина.ру» со ссылкой на очевидцев писал о мощном взрыве на одесском аэродроме Гидропорт и о прилете в поселке Черноморское (Чабанка) под Одессой, где дислоцируется 28-я механизированная бригада ВСУ. По данным канала, в результате прилета была уничтожена одна из украинских установок ПВО. В одесских СМИ насчитали уже семь или восемь взрывов.

Минобороны РФ эти данные не комментировало.

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