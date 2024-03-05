Крымский мост: последние новости 5 марта, что там сейчас, атака ВСУ, ФРГ

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Движение по Крымскому мосту сегодня, 5 марта, в 08:49 по московскому времени было возобновлено, говорится в публикации Telegram-канала «Крымский мост: оперативная информация». Какие последние новости выходили сегодня об этом?

Когда был перекрыт Крымский мост

Крымский мост был перекрыт для проезда более восьми часов. Его закрыли во вторник в 00:35, находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорилось в публикации Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

В 09:00 стало известно, что в очереди со стороны Тамани находится 140 транспортных средств, а со стороны Керчи находилось 240 автомобилей.

В 09:34 оператор железнодорожных перевозок в Крым «Грандсервисэкспресс» в Telegram-канале сообщил, что началось движение поездов по Крымскому мосту. Проезда ожидали 9 пассажирских поездов.

«Где это возможно, мы постараемся нагнать отставание от графики в пути. Следите за официальной информацией в наших социальных сетях», — сообщили в пресс-службе «Грандсервисэкспресс».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что известно о предполагаемой атаке на Крымский мост минувшей ночью

Авторы Telegram-канала «Два майора» сообщили, что ночью 5 марта ВСУ при помощи ракет и БПЛА попытались атаковать Крымский мост.

«Одной из целей был Крымский мост. С мостом все в порядке, атака была отбита», — говорится в сообщении канала.

Также, по информации Telegram-канала «ВЧК- ОГПУ», минувшей ночью Киев хотел нанести удар по объектам в Керчи.

«Жители Керчи сообщают о мощных взрывах. По некоторым данным, идет атака дронов, как водных, так и воздушных. Крымский мост перекрыт», — отмечалось в публикации канала.

Минобороны России никак не комментировало эту информацию.

Что за история с Германией и Крымским мостом

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что утечка разговора немецких офицеров о планах атаки на Крымский мост была связана с ошибкой применения платформы WebEx одним из участников беседы.

«Причина того, что разговор военных мог быть записан, связана с личной ошибкой применения [техники]. Не все участники придерживались правил обеспечения безопасности, как это предписано», — сказал он.

Также Писториус отметил, что в отношении высокопоставленных германских военных, участвовавших в перехваченном разговоре, уже запущена дисциплинарная проверка.

«И сегодня утром я распорядился провести предварительную дисциплинарную проверку, то есть предварительное расследование в отношении участников этой видеоконференции. В зависимости от результата и после того, как результат будет получен, будет принято решение о том, будет ли возбуждено дисциплинарное производство или нет. Но мы еще не там», — заявил министр обороны ФРГ.

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