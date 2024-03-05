Бундесвер назвал утечку разговора двух немецких офицеров «личной ошибкой» Писториус: личная ошибка стала причиной утечки разговора офицеров ФРГ

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Борис Писториус

Личная ошибка стала причиной утечки разговора двух офицеров ФРГ о возможном ударе по Крымскому мосту, заявил министр обороны Германии Борис Писториус. По его словам, которые приводит ТАСС, диалог, предварительно, был перехвачен в Сингапуре, один из участников подключился по незащищенной линии.

Причина того, что разговор ВВС мог быть записан, связана с личной ошибкой применения [техники]. Не все участники придерживались правил обеспечения безопасности, как это предписано. <...> По предварительным сведениям, утечка информации произошла у участника, находившегося в Сингапуре, он подключился по неавторизованной связи, — сказал он.

Ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что на записи с участием немецких офицеров, которые обсуждали удар по Крымскому мосту, не шла речь о конкретном планировании удара. Он также добавил, что высокопоставленные военные лишь обсуждали различные сценарии и это не означает «зеленого цвета» в вопросе передачи Украине ракет Taurus.

Публикацию перехваченного разговора он также назвал частью информационной войны России. Вместе с тем министр добавил, что ему пока что не известно о каких-либо других утечках, а информация, упомянутая во время разговора офицеров, не была предназначена для широкой общественности. Вопрос кадровых перестановок после инцидента министр обсуждать не стал, добавив, что ждет результатов расследования.