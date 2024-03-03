Писториус сделал несколько заявлений по перехваченному разговору офицеров Писториус: в разговоре о Крымском мосте не шло речи о планировании удара

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Борис Писториус

На записи с участием немецких офицеров, которые обсуждали удар по Крымскому мосту, не шла речь о конкретном планировании удара, заявил министр обороны Германии Борис Писториус. Он также добавил, что высокопоставленные военные лишь обсуждали различные сценарии и это не означает «зеленого цвета» в вопросе передачи Украине ракет Taurus, передает ТАСС.

Публикацию перехваченного разговора он также назвал частью информационной войны России. Вместе с тем министр добавил, что ему пока что не известно о каких-либо других утечках, а информация, упомянутая во время разговора офицеров, не была предназначена для широкой общественности. Вопрос кадровых перестановок после инцидента министр обсуждать не стал, добавив, что ждет результатов расследования.

Ранее бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что из разговора немецких офицеров, обсуждавших атаку на Крымский мост, можно сделать вывод об их тяжелом умственном состоянии. По ее словам, они упомянули мост как «законную военную цель», что также говорит об отсутствии у них должной юридической подготовки.