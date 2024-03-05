Магнитные бури сегодня, 5 марта: что ждать завтра, кто в опасности, прогноз

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Сегодня, 5 марта, сильных магнитных бурь на Земле не прогнозируется, сообщается на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Ждать ли геомагнитных возмущений завтра, что известно о вспышках на Солнце и северном сиянии?

Что известно о магнитных бурях 5 и 6 марта

По информации ученых, вероятность возникновения сильной магнитной бури или магнитного шторма в течение сегодняшнего дня составляет всего 1%.

В течение суток сила геоударов будет оставаться на уровне одного балла, что свидетельствует о полном магнитосферном штиле. Отмечается, что за последние 24 часа магнитных бурь зафиксировано не было.

Ученые из гелиогеофизической службы Института прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ») сообщили, что завтра, 6 февраля, магнитное поле Земли будет находиться в спокойном состоянии.

«Вспышечная солнечная активность 5 и 6 марта будет умеренная, вспышки класса Х маловероятны. Геомагнитное поле спокойное с возможными периодами неустойчивости. Радиационная обстановка невозмущенная. Ожидаются ухудшения условий КВ-радиосвязи в отдельные часы суток», — говорится в прогнозе специалистов ФГБУ «ИПГ».

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Будут ли магнитные бури 8 марта

Директор астрономической обсерватории Иркутского государственного университета Сергей Язев заявил, что в праздничные дни сильных геомагнитных возмущений не прогнозируется, поскольку на Солнце в последнее время не было мощных вспышек.

«Если говорить о будущем, то сейчас нет вообще никаких причин для магнитных бурь 8 или 9 марта», — сказал он в разговоре с «Известиями».

Также он обратил внимание на тот факт, что магнитная буря и северное сияние в ночь с 3 на 4 марта возникли из-за сильных вспышек на Солнце, которые произошли четыре дня назад, что довольно «не типично».

«Но между этими датам прошло четверо суток, то есть выброс от Солнца должен был лететь четыре дня. Это странно, не типично и долго, потому что обычно это занимает 1,5–2 дня. Ни один мировой центр не предсказывал этих бурь и полярного сияния. Прогноз был — спокойная обстановка», — объяснил Язев.

Что нельзя делать во время магнитной бури

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин советует во время геомагнитных возмущений не перезагружать организм, чтобы не навредить себе еще больше.

«Самое сложное для организма — это когда его внутренние настройки и настройки внешней среды начинают претерпевать изменения. Если идет магнитная буря, и мы еще дополнительно нагружаем сами себя, то наше самочувствие может ухудшиться, мы можем эту бурю сильнее почувствовать», — объяснил медик.

Терапевт считает, что главной ошибкой является нарушение здорового образа жизни в период магнитных бурь. Чтобы уменьшить воздействие геомагнитных возмущений, Кондрахин посоветовал высыпаться, не перенапрягаться и отказаться от табака и спиртного.

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