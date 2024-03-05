Пугачева и Галкин: последние новости 5 марта, возвращение, украинская песня

Фото: Социальные сети

Алла Пугачева и Максим Галкин

Народная артистка СССР Алла Пугачева предстала без парика перед публикой, а шоумен Максим Галкин (внесен минюстом РФ в список иноагентов) сообщил о своем приезде в Литву. Какие известны последние новости о них?

Какое видео опубликовала Пугачева

Алла Пугачева накануне разместила в личном блоге ролик, на котором изображена во время прогулки на яхте. Кадры были под украинскую песню «Ой, на горе два дуба». В куплетах композиции рассказывается о казаке, повстречавшем девушку в дубовой роще. Артистка сняла себя на фронтальную камеру, улыбаясь и пританцовывая.

«Круто отгуляли первое воскресенье весны! Спасибо всем за цветы, за поздравления и ежедневную радость от моих верных поклонников. Живем дальше! Не беспокойтесь за меня!» — написала она.

Как отмечает KP.RU, на опубликованных кадрах Пугачева предстала без парика. По данным источника, на видео певица «неузнаваема, она ненастоящая, и ее подменили».

Кто объявил бойкот Пугачевой

Алла Пугачева 3 марта выпустила первую за пять лет песню «Не беспокойся за меня». Артистка презентовала композицию в свой праздник «День желтых цветов», однако ряд представителей шоу-бизнеса раскритиковали ее. Так, музыкальный критик Сергей Соседов заявил NEWS.ru, что принципиально не станет слушать этот трек.

«Для меня история Аллы Пугачевой окончена навсегда. Мне совершенно неинтересно, что она записывает, так как ей нечего сказать и нечем. Я считаю, что ее имя не должно муссироваться в прессе, оно должно быть забыто», — сказал он.

В день премьеры песни Аллы Пугачевой народный артист России Филипп Киркоров поделился в соцсетях новым треком бывшей супруги и сопроводил пост надписью: «Пой, Алла! Люблю!» Однако спустя сутки певец удалил публикацию. Из его личного блога также пропали все упоминания об исполнительнице.

Певец и композитор Юрий Лоза не слушал песню. В беседе с NEWS.ru он отметил, что ему интересны «исключительно технические моменты»: аранжировка, студия, кто помогал Пугачевой. Продюсер Иосиф Пригожин признался NEWS.ru, что также не станет уделять внимания новой композиции.

«Никогда не был фанатом. <...> Я вырос на ее песнях, но увлекаюсь другой музыкой. Я фанат Майкла Джексона, Стинга, своей жены [Валерии]», — заявил продюсер, назвав Пугачеву «гениальной пиарщицей».

Фото: Социальные сети Алла Пугачева

Кто помогал Пугачевой с воспитанием Орбакайте

Музыкант Борис Моисеев относился к певице Кристине Орбакайте, как к собственной дочери, помогал Алле Пугачевой в ее воспитании и ездил с ней на отдых, отметил в интервью с NEWS.ru бывший концертный директор артиста Сергей Горох.

«С раннего детства, в те промежутки, когда Алла Борисовна либо записывала очередной студийный альбом, либо была на гастролях, она доверяла дочь только Борису», — уточнил Горох.

Где сейчас Пугачева и Галкин

Максим Галкин сообщил в соцсетях, что сейчас находится в Вильнюсе. С 6 марта у него запланированы концерты в Литве. О местоположении Аллы Пугачевой ничего неизвестно. Последний раз семья артистов освещала свой переезд на Кипр на фоне начавшейся войны в Израиле.

С острова Галкин и Пугачева вместе уезжали однажды в декабре — они посетили в Израиле день рождения лидера рок-группы «Машина времени» Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). По данным НТВ, после этого они вернулись на Кипр. Информации о возможном переезде артистов в РФ в ближайшее время не было, также они не сообщали о планах приехать в Москву.

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