Звезды объявили Пугачевой бойкот? Почему не хотят даже слушать новую песню

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Алла Пугачева

Первая за пять лет новая песня Аллы Пугачевой не стала большим событием для российской эстрады. Почему коллеги отказываются даже послушать новый трек, кому он понравился, могут ли Примадонне объявить бойкот?

Кому понравилась новая песня Пугачевой

Новая песня «Не беспокойся за меня», которую Примадонна обнародовала в свой праздник «День желтых цветов», довела до слез журналистку Ксению Собчак.

«Прекрасная песня. Слезы на глазах», — объявила Собчак в комментариях.

Ее поддержала певица и телеведущая Лера Кудрявцева.

«Плачу», — объявила она, сопроводив комментарий плачущим смайликом.

Ранее Пугачева назвала Кудрявцеву «девушкой с помойки» из-за нескромных вопросов, которыми телеведущая осыпала друзей Примадонны. В ответ та напомнила, что певица сама говорила ей, что «танки грязи не боятся».

Адвокат Андрей Алешкин также похвалил новую песню: по его словам, Пугачева «гениальная во всем» и, «когда она поет, мир становится ярче».

«Если завтра Алла Борисовна скажет, что даст концерт в Москве, я первый встану в очередь. Браво! Песня „Не беспокойся за меня“ это лучшее, что слышал за последнее время», — заявил Алешкин изданию «ФедПресс».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ксения Собчак

Кто раскритиковал новую песню Пугачевой

Однако у коллег по сцене песня «Не беспокойся за меня» вызвала менее положительные отклики. Музыкальный критик и историк музыки Сергей Соседов заявил NEWS.ru, что принципиально не станет слушать новую композицию Пугачевой.

«Для меня история Аллы Пугачевой окончена навсегда. Мне совершенно неинтересно, что она записывает, так как ей нечего сказать и нечем. Я считаю, что ее имя не должно муссироваться в прессе, оно должно быть забыто. Это давно перевернутая страница, позавчерашний день. Не вчерашний даже, а позавчерашний», — объявил Соседов.

Певец и композитор Юрий Лоза также не слушал песню. Он заявил NEWS.ru, что ему интересны «исключительно технические моменты»: аранжировка, студия, кто помогал Пугачевой.

Как пишет MK.RU, певец Стас Михайлов также не слушал новой песни Пугачевой. В ответ на вопрос журналистов о том, стоит ли Примадонне вообще выпускать новые песни, Михайлов жестко прошелся по артистам, которые уехали из России и критикуют родину из-за рубежа.

«Любого артиста делают люди. Сам артист из себя ничего не представляет. Вообще ничего. Ноль. <...> [Артисты] должны понимать две простые вещи: во-первых, Россия их сделала значимыми и узнаваемыми людьми. Как только они перестанут это понимать, их не будет как личность. Во-вторых, простая вещь, они на коленях все еще приползут и будут стоять у России и целовать ноги», — объявил Михайлов.

Продюсер Иосиф Пригожин признался NEWS.ru, что даже не станет слушать новую песню.

«Никогда не был фанатом. <...> Я вырос на ее песнях, но увлекаюсь другой музыкой. Я фанат Майкла Джексона, Стинга, своей жены [Валерии]», — заявил продюсер, назвав Пугачеву «гениальной пиарщицей».

Бывший супруг Пугачевой шоумен Филипп Киркоров также реагировал неоднозначно: сначала он опубликовал отрывок нового клипа, трогательно поздравив ее с «праздником желтых цветов». Однако затем без объяснений удалил пост.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Иосиф Пригожин

Что сказал музыкальный критик о новой песне Пугачевой

Музыкальный критик Евгений Бабичев объяснил NEWS.ru, что сейчас не стоит ждать от Пугачевой больших хитов, поскольку «сейчас не новый виток и не перезапуск ее карьеры». «Не беспокойся за меня», по его словам, не хит, однако вскоре последуют новые песни, о чем предупреждала сама певица. Выход новой композиции, по мнению Бабичева, является попыткой приспособиться к новой реальности.

«Примадонна никогда не работала в эпоху стриминга. И сейчас публикация новых записей дает ей возможность заработать, разместив треки на музыкальных платформах. Других способов заработка у нее нет. <...> На мой взгляд, это будет вызовом для самой Пугачевой, потому что она хочет увидеть, способна ли она на что-то до сих пор, осталась ли у нее аудитория», — объяснил критик.

Когда Пугачевой объявили бойкот

В ноябре 2023 года источники MK.RU заявили, что Пугачевой объявили бойкот «бизнесмены с Рублевки», которые ранее приглашали ее поработать на новогодних корпоративах и вечеринках. Певица просила гонорар в 46 млн рублей за выход.

«Ни один из моих соседей Аллу звать на свои вечеринки не планирует. Наоборот, когда стал известен гонорар Пугачевой за новогодний корпоратив, все стали над ней посмеиваться. Один бизнесмен мне прямым текстом сказал: „Я кормить ее семейку не собираюсь!“ Да и к тому же если раньше появление Аллы Борисовны показывало уровень мероприятия, то сейчас все изменилось. Она — жена иноагента. Зачем людям возможные неприятности?» — рассказала певица Алена Кравец.

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