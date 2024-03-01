«Я одна, и это очень плохо»: как сейчас живет актриса Татьяна Пилецкая

Фото: Игорь Руссак/РИА Новости

Татьяна Пилецкая

Народная артистка России Татьяна Пилецкая снялась в десятках фильмов. Самой известной ее работой стала роль Татьяны Огневой в картине «Разные судьбы». Чем занимается актриса в 95 лет, какие последние новости выходили о ней?

Чем известна Татьяна Пилецкая

Пилецкая родилась 2 июля 1928 года в Санкт-Петербурге. При рождении ее звали Татьяна Людвиговна Урлауб. Предки актрисы были немцами, которые переехали в Россию в XIX веке и осели в Северной столице. Ее отец — Людвиг Урлауб — был инженером-химиком и дружил с художником Кузьмой Петровым-Водкиным. Именно он предложил в юном возрасте отдать будущую актрису на балет в Ваганьковское училище.

После начала Второй мировой войны училище эвакуировали на Урал, а родители артистки остались в блокадном Ленинграде. Ее брат умер на фронте. Отца репрессировали и на 15 лет отправили в ссылку. Актрисе пришлось сменить отчество и скрывать свое происхождение.

После окончания школы Пилецкая танцевала в кордебалете театра эстрады, затем служила в театре музыкальной комедии и участвовала в показах в Ленинградском доме моды. Сниматься в кино она начала с массовки в «Ленфильме». В 1955 году получила роль Веры в фильме «Княжна Мери», после которой ее пригласили в картину «Разные судьбы». Образ Татьяны Огневой принес артистке славу и узнаваемость. Затем были съемки в лентах «Мечты сбываются», «Скоро будет счастье», «Зеленая карета» и другие. Всего в ее фильмографии более 40 работ.

Фото: Vyacheslav Panov/Global Look Press Татьяна Пилецкая в картине «В старых ритмах»

Что известно о личной жизни Пилецкой

Первый раз артистка вышла замуж в 18 лет за капитана первого ранга Константина Пилецкого и родила дочь Наталью. Супруги прожили в браке 15 лет, но виделись нечасто из-за особенностей работы. После развода Татьяна Пилецкая зарегистрировала отношения с актером Вячеславом Тимошиным, но спустя 10 лет совместной жизни он ушел от актрисы к другой женщине.

В третий раз Пилецкая вышла замуж за заслуженного артиста России Бориса Агешина. В 2018 году он скончался. После этого актриса посвятила себя семье и сцене.

Как Пилецкая отреагировала на отъезд артистов из России

Татьяна Пилецкая в феврале 2023 года призналась, что испытала шок, когда узнала об отъезде ряда артистов из России на фоне СВО. В особенности она выделила актрису и режиссера Ренату Литвинову, у которой снималась в картине «Северный ветер».

«Иначе как помутнением мозгов я это назвать не могу. На съемках Рената произвела на меня впечатление неглупого человека. И вот такое сотворить! Мне никогда не понять артистов, уехавших из родной страны. Как можно предать родину? Я в свое время была на многих кинофестивалях в Италии, Франции, Чехословакии. И всегда думала об одном: скорее бы домой, в мой родной Ленинград! А эти люди взяли и сами лишили себя отчизны. Безумие», — заявила артистка aif.ru.

Пилецкая также отреагировала на антироссийские высказывания латвийского актера Ивара Калныньша. Она уточнила, что не была удивлена поведением артиста, потому что он и ранее позволял себе высокомерное отношение к окружающим.

Фото: Денис Гришкин/АГН «Москва» Татьяна Пилецкая

Чем сейчас занимается Татьяна Пилецкая

95-летняя актриса служит в петербургском театре «Балтийский дом» и на настоящий момент играет в постановках «Баба Шанель», «Семья в подарок» и «Рок-н-ролл на закате». Во всех пьесах у нее главные роли. На сцене Пилецкая танцует и даже ездит на велосипеде.

По словам актрисы, работа в театре помогает ей справиться с переживаниями после смерти супруга Бориса Агешина.

«Я до сих пор не могу прийти в себя. Я одна, и это очень плохо. Только когда прихожу в театр, я оживаю. Если бы я не ушла в театр, не знаю, как сложилась бы моя биография», — отметила она в программе «Однажды» на НТВ.

Пилецкая, помимо работы в театре, устраивает творческие вечера. В ноябре 2023 года она провела встречу с поклонниками в Доме кино. В ходе мероприятия она объяснила секрет своего творческого долголетия, заявив: «Боженька меня любит, а сцена лечит».

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