Стало известно, какой артист помогал Пугачевой с воспитанием Орбакайте Экс-директор Моисеева: Пугачева доверяла дочь только Борису

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Борис Моисеев

Музыкант Борис Моисеев относился к певице Кристине Орбакайте, как к собственной дочери, отметил в интервью с NEWS.ru бывший концертный директор артиста Сергей Горох. По его словам, исполнитель «Голубой луны» ездил с ребенком Аллы Пугачевой на отдых, например, в Сочи и Дагомыс.

С раннего детства, в те промежутки, когда Алла Борисовна либо записывала очередной студийный альбом, либо была на гастролях, она доверяла дочь только Борису, — сказал Горох.

Как вспомнил экс-директор Моисеева, Борис считал Пугачеву второй матерью и относился к ней с уважением. По словам Гороха, Алла Борисовна во всем поддерживала певца, в том числе когда он уже закончил карьеру по состоянию здоровья.

Она действительно до последних дней была с ним на связи: поддерживала, звонила, у них были какие-то разговоры, она готовила и передавала ему еду, его любимые котлеты, утку в абрикосах и прочее, — подчеркнул экс-директор Моисеева.

Как добавил Горох, Пугачева присылала «целую тележку» продуктов, которые, по его словам, даже не помещались в холодильник Моисеева. Экс-директор артиста не исключает, что если бы Борис был жив, Примадонна обязательно бы поздравила его с юбилеем.

Ранее в годовщину смерти Бориса Моисеева, 27 сентября 2023 года, на его могиле на Троекуровском кладбище появился памятник. Статуя изготовлена из белого мансуровского гранита, и на ее постаменте выгравированы слова из песни артиста «Начни с себя весь мир любить». Сообщалось, что со средствами на изготовление фигуры хотела помочь Алла Пугачева. В итоге, как говорил Горох, от финансовой поддержки Примадонны отказались.