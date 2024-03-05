KP.RU: поклонники с трудом узнали Аллу Пугачеву, не надевшую парик

Фото: NEWS.RU

Алла Пугачева

KP.RU пишет, что в канун своего 75-летия певица Алла Пугачева решила отметить приход весны прогулкой на яхте вместе с подругой. Издание отмечает, что она опубликовала в соцсетях ролик, где предстала без парика, чем удивила поклонников, которые ее с трудом узнали.

Круто отгуляли «Первое Воскресение Весны»! Спасибо всем за цветы, за поздравления и ежедневную радость от моих верных поклонников, живем дальше. Не беспокойтесь за меня! — приводит ее слова издание.

По данным KP.RU, реакция поклонников на видео была разноречивой. Так, пишет издание, кто-то был рад видеть Примадонну здоровой и счастливой, а некоторые подчеркнули, что беспокоиться даже не собирались. Комментаторы, по информации KP.RU, также отметили, что Пугачева — «неузнаваема, она ненастоящая и ее подменили».

К своему 75-летнему юбилею Примадонна выпустила клип с новой песней «Не беспокойся за меня». Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что несмотря на это история Пугачевой для него закончена. По его мнению, певица это даже не вчерашний, а позавчерашний день, и ее пора забыть.