Новый клип Пугачевой: кризис жанра или крик о помощи?

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алла Пугачева

К своему 75-летнему юбилею Примадонна выпустила наконец клип с новой песней: «Не беспокойся за меня». И все, кто беспокоился о ней, вздохнули с облегчением. Или, наоборот, заволновались? Новости СМИ2

Защита от жалости

Вы никогда не замечали, что за словами «не беспокойся» человек довольно часто прячет свои проблемы? Не то чтобы у каждого из нас не было других забот, кроме как вникать в тревоги и переживания некогда сверхпопулярной певицы Аллы Пугачевой. Но кто нам мешает посочувствовать пожилой женщине, мечущейся по свету с малолетними детьми за своим мужем-иноагентом?

И похоже, что в своей новой композиции Примадонна решила защититься именно от этой жалости и сочувствия, которые крайне неприятно испытывать людям гордым и спесивым.

«Жизнь на бис» и другие зашифрованные послания

Алла Борисовна исполнила песню, в которой слышатся слабые отзвуки былой непоколебимой уверенности в себе. Когда-то это самомнение гремело нагловато и снисходительно: «Живи спокойно, страна, я у тебя всего одна. Все остальное в тени, ну, извини».

От той самоуверенности осталось только невинное заблуждение в том, что все переживают за нее. Как она там? И говорит нам Алла, мол, не думайте, силы еще есть, «не дождетесь».

«Не беспокойся, я не брошусь камнем вниз, Не беспокойся, я живу на бис».

В стихах накручено столько загадок и намеков, что для любителей шарад и кроссвордов здесь настоящее раздолье.

Взять хотя бы эффектное, но довольно спорное словосочетание «жизнь на бис». Это означает жизнь после смерти? Или речь идет о второй жизни по многочисленным просьбам поклонников? Еще больше сбивает с толку вот это: «Я спокойна как никогда. Просто мне приснился бой, в нем ты вынес меня из огня».

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачева

Это все о нем, решил Киркоров

Пока кто-то пытается истолковать премудрые рифмованные коды, на клип немедленно отреагировал экс-супруг певицы Филипп Киркоров. Он всегда переживает за Аллу, поэтому уверен, что слова «не беспокойся» и подкупающая своей оригинальностью рифма «любовь» — «кровь» адресованы именно ему:

«Не беспокойся за меня, мои силы в твоей любви. Ничего не хочу менять, даже если душа в крови».

«Спасибо за такую новую потрясающую песню в канун твоего юбилея!» — неделикатно напомнил певице о возрасте Филипп. «Пой, Алла! Люблю». Абсолютно ожидаемая реакция «влюбленного и безумно одинокого» болгарина.

Слезы Собчак и отповедь Соседова

Не преминул Киркоров вспомнить о странной традиции бывшей супруги давать команду на запуск весны: «Первое воскресенье весны... По доброй традиции Аллы Пугачевой весну разрешаем!» Весна пожала плечами и продолжила движение по своему расписанию.

Тут же всплакнули сентиментальные Лера Кудрявцева с Ксенией Собчак. Видимо, им первым удалось дешифровать тайные посылы произведения «сильной женщины».

В основном этот прощальный всплеск был встречен довольно прохладно.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Соседов

Пожалуй, только музыкальный критик Сергей Соседов решил «оттоптаться» на юбилярше. «Для меня история Аллы Пугачевой окончена навсегда. Мне совершенно неинтересно, что она записывает, так как ей нечего сказать и нечем. Я считаю, что ее имя не должно муссироваться в прессе, оно должно быть забыто. Это давно перевернутая страница, позавчерашний день. Не вчерашний даже, а позавчерашний», — заявил Соседов.

Похоже на прощание

Не покидает чувство, что, защищаясь от сочувствия и жалости, Алла только усиливает это чувство по отношению к себе. Порой она напоминает капризную девочку-подростка, которой остро не хватает любви в своей семье. И она мечется между «отстаньте от меня» и «обратите же на меня внимание».

Вообще, сильнее всего эта песня и этот клип похожи на окончательное завершение карьеры Аллы Пугачевой. Честно говоря, натужное пение и движения (не берусь назвать это пластикой) вызывают жалость. И, конечно, пока длится песня, трудно отделаться от вопроса: а к кому это она, собственно, обращается? Кто там еще беспокоится о ней? И ответов на эти вопросы нет.

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