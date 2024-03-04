К своему 75-летнему юбилею Примадонна выпустила наконец клип с новой песней: «Не беспокойся за меня». И все, кто беспокоился о ней, вздохнули с облегчением. Или, наоборот, заволновались?
Защита от жалости
Вы никогда не замечали, что за словами «не беспокойся» человек довольно часто прячет свои проблемы? Не то чтобы у каждого из нас не было других забот, кроме как вникать в тревоги и переживания некогда сверхпопулярной певицы Аллы Пугачевой. Но кто нам мешает посочувствовать пожилой женщине, мечущейся по свету с малолетними детьми за своим мужем-иноагентом?
И похоже, что в своей новой композиции Примадонна решила защититься именно от этой жалости и сочувствия, которые крайне неприятно испытывать людям гордым и спесивым.
«Жизнь на бис» и другие зашифрованные послания
Алла Борисовна исполнила песню, в которой слышатся слабые отзвуки былой непоколебимой уверенности в себе. Когда-то это самомнение гремело нагловато и снисходительно: «Живи спокойно, страна, я у тебя всего одна. Все остальное в тени, ну, извини».
От той самоуверенности осталось только невинное заблуждение в том, что все переживают за нее. Как она там? И говорит нам Алла, мол, не думайте, силы еще есть, «не дождетесь».
«Не беспокойся, я не брошусь камнем вниз,
Не беспокойся, я живу на бис».
В стихах накручено столько загадок и намеков, что для любителей шарад и кроссвордов здесь настоящее раздолье.
Взять хотя бы эффектное, но довольно спорное словосочетание «жизнь на бис». Это означает жизнь после смерти? Или речь идет о второй жизни по многочисленным просьбам поклонников? Еще больше сбивает с толку вот это: «Я спокойна как никогда. Просто мне приснился бой, в нем ты вынес меня из огня».
Это все о нем, решил Киркоров
Пока кто-то пытается истолковать премудрые рифмованные коды, на клип немедленно отреагировал экс-супруг певицы Филипп Киркоров. Он всегда переживает за Аллу, поэтому уверен, что слова «не беспокойся» и подкупающая своей оригинальностью рифма «любовь» — «кровь» адресованы именно ему:
«Не беспокойся за меня, мои силы в твоей любви.
Ничего не хочу менять, даже если душа в крови».
«Спасибо за такую новую потрясающую песню в канун твоего юбилея!» — неделикатно напомнил певице о возрасте Филипп. «Пой, Алла! Люблю». Абсолютно ожидаемая реакция «влюбленного и безумно одинокого» болгарина.
Слезы Собчак и отповедь Соседова
Не преминул Киркоров вспомнить о странной традиции бывшей супруги давать команду на запуск весны: «Первое воскресенье весны... По доброй традиции Аллы Пугачевой весну разрешаем!» Весна пожала плечами и продолжила движение по своему расписанию.
Тут же всплакнули сентиментальные Лера Кудрявцева с Ксенией Собчак. Видимо, им первым удалось дешифровать тайные посылы произведения «сильной женщины».
В основном этот прощальный всплеск был встречен довольно прохладно.
Пожалуй, только музыкальный критик Сергей Соседов решил «оттоптаться» на юбилярше. «Для меня история Аллы Пугачевой окончена навсегда. Мне совершенно неинтересно, что она записывает, так как ей нечего сказать и нечем. Я считаю, что ее имя не должно муссироваться в прессе, оно должно быть забыто. Это давно перевернутая страница, позавчерашний день. Не вчерашний даже, а позавчерашний», — заявил Соседов.
Похоже на прощание
Не покидает чувство, что, защищаясь от сочувствия и жалости, Алла только усиливает это чувство по отношению к себе. Порой она напоминает капризную девочку-подростка, которой остро не хватает любви в своей семье. И она мечется между «отстаньте от меня» и «обратите же на меня внимание».
Вообще, сильнее всего эта песня и этот клип похожи на окончательное завершение карьеры Аллы Пугачевой. Честно говоря, натужное пение и движения (не берусь назвать это пластикой) вызывают жалость. И, конечно, пока длится песня, трудно отделаться от вопроса: а к кому это она, собственно, обращается? Кто там еще беспокоится о ней? И ответов на эти вопросы нет.
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