Ален Делон, смерть мужа, суд: как живет актриса Наталия Белохвостикова

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Наталия Белохвостикова

Актриса Наталия Белохвостикова прославилась благодаря ролям в фильмах «Принцесса цирка», «Законный брак», «Тегеран-43». Что известно о жизни и карьере артистки, какие последние новости выходили о ней?

Чем известна Наталия Белохвостикова

Белохвостикова родилась 28 июля 1951 года в Москве в семье дипломатов. Когда ей исполнился один год, ее родителей направили работать в Англию, дочь они забрали с собой. До пяти лет она прожила в Лондоне, в школу пошла в Москве, а позднее окончила ВГИК.

В кино Наталия Белохвостикова впервые снялась в 14 лет, когда гостила у родителей в Стокгольме. Режиссер Марк Донской предложил ей роль Марии Ульяновой в картине «Сердце матери». Во второй раз она появилась в кадре в фильме «У озера». После выхода ленты на экраны артистка получила Государственную премию СССР и стала самым молодым лауреатом.

Позднее она также снялась в фильмах «Пой песню, поэт», «Надежда», «Красное и черное», «Принцесса цирка», «Легенда о Тиле» и культовом советском фильме «Тегеран-43», где сыграла сразу две роли — Наталии и Мари. Партнером актрисы по съемочной площадке в этом проекте был французский актер Ален Делон. В фильмографии актрисы больше 30 работ. В последний раз она появилась в кадре в 2013 году в ленте «В России идет снег».

Фото: РИА Новости Наталия Белохвостикова в роли Мари на съемках фильма «Тегеран-43» режиссеров Александра Алова и Владимира Наумова

Что известно о личной жизни Белохвостиковой

Наталия Белохвостикова в 1974 году вышла замуж за режиссера Владимира Наумова, который был старше ее на 24 года. В 1977 году у пары родилась дочь Наталья Наумова. Повзрослев, она продолжила дело родителей и стала актрисой.

В 2007 году в семье артистов появился сын Кирилл — Белохвостикова и Наумов усыновили трехлетнего мальчика из детского дома, куда они приехали в рамках фестиваля «Я и семья». В 2018 году приемный сын актрисы упал со второго этажа, когда пытался залезть в квартиру товарища, у которого заклинило замок. Он сорвался с козырька подъезда на газон и получил перелом костей челюсти и черепно-мозговую травму. Наследник быстро восстановился, сейчас учится на юридическом факультете.

Белохвостикова несколько лет назад также прокомментировала информацию, что в нее был влюблен Ален Делон. По словам артистки, на возможные чувства коллеги она не обращала внимание.

«Какая разница, если я была замужем за Володей Наумовым? Я могла обняться с Делоном, подержаться за руку, но когда рядом с тобой Володя — поверьте, не нужен даже Ален!» — сказала она MK.RU.

В 2021 году Наталия Белохвостикова похоронила супруга. В годовщину смерти Наумова артистка призналась, что так и не сняла обручальное кольцо.

«К этому все равно нельзя привыкнуть, наоборот, со временем все обостряется: ощущения, запахи. Хочется закрыться и сказать: я занята — не трогайте меня», — отметила актриса.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Режиссер Владимир Наумов, актриса Наталия Белохвостикова, их дочь Наталья Наумова и сын Кирилл на церемонии закрытия 39-го Московского международного кинофестиваля

Чем сейчас занимается Наталия Белохвостикова

После смерти мужа в семье Белохвостиковой произошел скандал с зятем Александром Фарбером, который в ходе программы Андрея Малахова обвинил артистку в распаде его семьи. Мужчина утверждал, что якобы теща настроила семью против него и препятствует его общению с сыном. Белохвостикова долго хранила молчание и не комментировала заявление Фарбера. Однако спустя время подала иск в суд о защите чести и достоинства.

В марте 2023 года артистка опровергла сообщения о госпитализации из-за болей в ногах и заявила, что «бегает как лань».

Актриса в 72 года изредка появляется на телевидении. В феврале 2024 года она побывала в ток-шоу «Мой герой», дав интервью Татьяне Устиновой. В разговоре она рассказала о лондонском детстве, сотрудничестве с Аленом Делоном и поделилась воспоминаниями о супруге. Изредка Белохвостикова публикует архивные снимки с мужем в социальных сетях.

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