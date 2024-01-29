Известного французского актера ограничили в дееспособности Суд лишил Алена Делона права распоряжаться недвижимостью

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Ален Делон

Во Франции суд ограничил 88-летнего актера Алена Делона в дееспособности, сообщает телеканал BFMTV. Артиста лишили права самостоятельно распоряжаться недвижимостью.

Отмечается, что Делон по-прежнему может совершать самостоятельные действия, за исключением самых важных, таких как продажа недвижимости. Ответственность за эту сферу будет нести специально назначенный судом представитель.

Судебные тяжбы вокруг состояния Делона начались после жалобы его сына Антони. Он обвинил свою сестру Анушку в том, что она скрыла тот факт, что отец в период с 2019 по 2022 год, наблюдаясь в швейцарской клинике, не смог пройти ни одного из пяти когнитивных тестов. Он обратился в полицию с заявлением на сестру, но ответственность за подобные действия перед законом не предусмотрена.

В 2019 году актер перенес двойной инсульт. После операции он переехал жить в Швейцарию. У него диагностирована болезнь Альцгеймера.

В июле 2023 года дети актера написали заявление в полицию на его 66-летнюю сиделку Хироми Ролен. По словам наследников Делона, женщина «ведет себя агрессивно по отношению к членам семьи, читает личную переписку артиста и издевается над собакой актера». Жалоба содержит обвинения в «умышленном насилии над уязвимым лицом», «моральном домогательстве», «злоупотреблении слабостью» и «насилии над животным».