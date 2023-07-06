«Она издевается»: дети Алена Делона подали в суд на его сиделку Дети 87-летнего Алена Делона подали в суд на его сиделку

Дети 87-летнего французского актера Алена Делона написали заявление в полицию на его 66-летнюю сиделку Хироми Ролен. По словам наследников Делона, женщина «ведет себя агрессивно по отношению к членам семьи, читает личную переписку артиста и издевается над собакой актера». Жалоба содержит обвинения в «умышленном насилии над уязвимым лицом», «моральном домогательстве», «злоупотреблении слабостью» и «насилии над животным», сообщает L’independant.

Дети Алена Делона Энтони, Анушка и Ален-Фабьен публично обвинили его сиделку в моральном преследовании и присвоении личной корреспонденции, заявил их адвокат Кристоф Айела. Хироми Ролен появилась в доме актера в 2019 году после того, как Делон перенес инсульт.

Эта женщина, поселившаяся в его доме, становилась все более агрессивной, клеветала и оскорбляла его и его детей, — подчеркнул правозащитник в заявлении.

По словам адвоката, женщина «изолировала Алена Делона от его близких, друзей и семьи с помощью маневров и угроз. Она систематически отслеживала его телефонные разговоры и личные сообщения, выдавала себя за него и пыталась перехватить его почту».

В заявлении также сказано, что Хироми не позволяла детям регулярно навещать актера.

Она авторитарна, угрожает, а также жестоко обращается с собакой Делона, — привел адвокат слова детей актера.

Наследники Делона рассказали, что сиделка насильно отправила в приют любимую овчарку их отца по кличке Лубо, которую он завел в 2014 году. Сам актер присоединился к жалобе детей и письменно попросил, чтобы помощница покинула его поместье в местечке Души, что в регионе Пикардия. Жалоба была подана в Государственное министерство Монтаржи в центральной Франции.

В 2022 году французский актёр театра и кино Ален Делон заявил о намерении сделать эвтаназию в Швейцарии, где она легальна. Об этом рассказал его сын Энтони. Он добавил, что отец уже составил завещание. По мнению Делона, «с определённого возраста, с определённого момента мы имеем право свалить к чёрту по-тихому — без больниц, уколов и всего прочего».