«Свалить к чёрту по-тихому»: Ален Делон решил сделать эвтаназию в Швейцарии

Французский актёр театра и кино Ален Делон захотел добровольно уйти из жизни. Об этом его сын Энтони рассказал в интервью Le Point. Он добавил, что отец решил сделать эвтаназию в Швейцарии, где она легальна, и уже составил завещание.

Сам артист ранее высказывался о своём отношении к эвтаназии.

Я живу в Швейцарии, где эвтаназия разрешена. Я нахожу это наиболее логичным и естественным. С определённого возраста, с определённого момента мы имеем право свалить к чёрту по-тихому — без больниц, уколов и всего прочего, — сказал Делон.

Ранее Ален Делон выразил соболезнования в связи со смертью коллеги Жан-Поля Бельмондо и заявил, что «абсолютно подавлен» этим событием. Оба легендарных французских актёра не раз играли вместе в фильмах, родились примерно в одно и то же время.