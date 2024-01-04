Сын Алена Делона обвинил сестру в сокрытии диагноза отца Дочь Алена Делона не рассказала брату, что отец болен деменцией

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Антони Делон, Ален Делон

Сын французского актера Алена Делона Антони в интервью журналу Paris Match обвинил свою сестру Анушку в том, что она скрыла от него тот факт, что отец в период с 2019 по 2022 год, наблюдаясь в швейцарской клинике, не смог пройти ни одного из пяти когнитивных тестов. Он обратился в полицию с заявлением на сестру, но ответственность за подобные действия перед законом не предусмотрена.

С моральной точки зрения это отвратительно. Поэтому я подал это заявление, чтобы оставить след, а также потому, что человек, способный манипулировать своей семьей и лгать ей, как она, способен на все, — заявил Антони.

В 2019 году актер перенес двойной инсульт. После операции он переехал жить в Швейцарию. У него диагностирована болезнь Альцгеймера.

В июле 2023 года дети актера написали заявление в полицию на его 66-летнюю сиделку Хироми Ролен. По словам наследников Делона, женщина «ведет себя агрессивно по отношению к членам семьи, читает личную переписку артиста и издевается над собакой актера». Жалоба содержит обвинения в «умышленном насилии над уязвимым лицом», «моральном домогательстве», «злоупотреблении слабостью» и «насилии над животным».