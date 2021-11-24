Сын Натальи Белохвостиковой пожаловался в органы на программу Малахова

Сын актрисы Натальи Белохвостиковой и режиссёра Владимира Наумова обратился в правоохранительные органы с жалобой на телепрограмму Андрея Малахова. В шоу участвовал бывший зять актрисы актёр и продюсер Александр Фарбер, который заявил, что Белохвостикова разрушила его брак, передаёт «Московский Комсомолец».

По данным издания, 18-летний сын артистки счёл , что его семья стала жертвой «информационного террора». Отмечается, что актриса и её дети также подали в Савёловский суд Москвы иски в отношении Фарбера и телеканала о защите чести и достоинства.

Дочь Белохвостиковой Наталья Наумова состояла с Фарбером в отношениях с 2010 года, пара заключила брак в 2018-м. В 2020-м 46-летняя Наумова родила сына, а в 2021 году брак распался.

Ранее сообщалось, что супруг Натальи Белохвостиковой отказался комментировать сообщения СМИ о якобы перенесённой артисткой операции на сердце. Наумов заявил, что это слухи. Он также отметил, что однажды журналисты распространили сообщение о его собственной смерти.

Советская и российская актриса народная артистка РСФСР Наталья Белохвостикова является лауреатом двух Государственных премий СССР. В её послужном списке около 30 фильмов, среди которых «Тегеран-43» с участием Алена Делона, а также сериал «Маленькие трагедии» с Владимиром Высоцким. В браке с режиссёром Владимиром Наумовым она состоит с 1974 года.