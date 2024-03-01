Ольга Бузова: последние новости 1 марта, Медведева, критика Ивлеевой

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Певица и телеведущая Ольга Бузова раскритиковала блогера Анастасию Ивлееву за отсутствие интереса к жизни и устройству России на протяжении 32 лет, а также прокомментировала уход фигуристки Евгении Медведевой со съемок шоу «Это нормально?». Какие известны последние новости об артистке сегодня, 1 марта?

Почему Медведева покинула шоу Бузовой

Фигуристка Евгения Медведева стала гостьей шоу «Это нормально?», где ведущими являются Ольга Бузова и Дмитрий Дибров. В новом выпуске программы обсуждалось, нормально ли брать с собой детей на взрослую вечеринку. В ходе записи эфира спортсменка отвечала на вопросы телеведущих и комментировала то, что происходит в зале.

«Я — артистка, выступаю в разных амплуа. В ноябре катала Кармен, а в январе — Корову. Ребенка взять на шоу с Коровой — это окей, а вот на Кармен...» — ответила Медведева.

Затем в зале произошел конфликт между зрителем и певцом Шурой. Гость нецензурно высказывался в адрес артиста, какое-то время Евгения Медведева терпела происходящее, а позднее покинула площадку со словами «Я пошла». Ольга Бузова на ее уход обратила особое внимание.

«Женя Медведева не выдержала накала эмоций. Либо была не готова говорить и быть откровенной. Она покинула студию, и мы уважаем ее выбор», — сказала ведущая.

Сама спортсменка не стала комментировать произошедшее в социальных сетях. Поклонники сочли ее поведение достойным и посоветовали фигуристке больше не посещать подобные телевизионные шоу.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Евгения Медведева

За что Бузова пристыдила Ивлееву

Ольга Бузова прокомментировала слова блогера Анастасии Ивлеевой, которая накануне призналась, что впервые в своей жизни посмотрела послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

«В этом году первый раз смотрела послание президента. Последние месяцы я стараюсь погрузиться и разобраться во многих вопросах, которым раньше не уделяла внимания. Инициативы и проекты, которые были озвучены, у меня искренне отзываются, и я знаю, что пойду за них голосовать», — заявила Ивлеева.

Ольга Бузова считает ненормальным, что человек в 32 года, который на протяжении всей жизни находился в России, никогда не интересовался подобным.

«Ненормально жить в нашей стране и не смотреть то, что говорит президент. Тут никакой бадлон (водолазка. — NEWS.ru) реально не поможет. Я просто в шоке. И эта женщина являлась лидером мнений и публично осуждала меня», — сообщила Бузова.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Анастасия Ивлеева

Что известно о новом проекте с Бузовой

Ольга Бузова завершила цикл съемок для программы «Это нормально?» и сообщила в социальных сетях, что отправляется на гастроли. Она опубликовала кадры из аэропорта Шереметьево и указала, что вскоре встретится со своими поклонниками.

Также 10 марта на ТНТ стартует показ реалити-шоу «Сокровища императора». В программе Бузова появится в качестве ведущий. В съемках принимал участие бывший возлюбленный исполнительницы певец Дава. В анонсе к проекту артисты привлекли внимание к себе. У экс-пары состоялся разговор, в котором рэпер интересовался, «выйдет ли у них».

«У нас с тобой ничего не вышло, не знаю, выйдет ли здесь», — ответила ему Бузова.

Съемки реалити-шоу проходили в Китае. Бывшие возлюбленные несколько недель находились вместе на съемочной площадке. В тот же период Дава начал проявлять активность в социальных сетях Бузовой, за что певица назвала его «лайкером» и заявила, что в одну воду дважды не входят.

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