«Бадлон не поможет»: Бузова пристыдила Ивлееву из-за послания Путина Бузова раскритиковала Ивлееву, которая впервые посмотрела послание Путина

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ольга Бузова

Телеведущая и певица Ольга Бузова в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) назвала ненормальным тот факт, что блогер Анастасия Ивлеева впервые посмотрела послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию в свои 32 года. По ее мнению, странно, когда осознанный человек, который преодолел возрастную отметку в 30 лет и живет в России, не интересуется подобным.

Ненормально жить в нашей стране и не смотреть то, что говорит президент. Тут никакой бадлон (водолазка. — NEWS.ru) реально не поможет. Я просто в шоке. И эта женщина являлась лидером мнений и публично осуждала меня, — высказалась Бузова.

Накануне Ивлеева заявила, что впервые посмотрела послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, и пообещала, что пойдет голосовать за озвученные в речи проекты и инициативы. Ивлеева подчеркнула, что в последние месяцы пытается разобраться во многих вопросах, которым раньше не уделяла внимания.

Реакция подписчиков на заявление блогера оказалась неоднозначной. 73 тысячи человек поставили сообщению Ивлеевой эмодзи «палец вниз», выразив либо недоверие, либо несогласие с ее позицией. Число людей, поддержавших ведущую, составило примерно 16 тысяч.

После заявления Ивлеевой продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко сказал, что блогер является увлеченным человеком. Если она заинтересовалась политическими темами, то дело может дойти до госслужбы, отметил он. Продюсер допустил, что экс-ведущая программы «Орел и решка» может пойти в депутаты.