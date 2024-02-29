Бунт на шоу Бузовой, Солнцев — отец, Ивлеева в политике: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Анастасия Ивлеева, Гоген Солнцев, Ольга Бузова

Фигуристка Евгения Медведева и певец Шура со скандалом покинули новое шоу ведущей Ольги Бузовой, родственница шоумена Гогена Солнцева сообщила, что он стал отцом, блогер Анастасия Ивлеева впервые посмотрела послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Почему Медведева ушла из нового шоу Бузовой?

Бузова и шоумен Дмитрий Дибров стали ведущими новой телепередачи на ТНТ «Это нормально?». Участники шоу отвечают на провокационные вопросы, а затем сравнивают эти ответы с теми, которые были получены во время социологического опроса россиян.

В одном из выпусков гость программы разразился нецензурной бранью в адрес Шуры. Певец мгновенно среагировал на этот выпад, после чего разгорелся скандал. Шура покинул студию и вернулся лишь после того, как оскорбившего его гостя попросили уйти.

В том же выпуске фигуристка Евгения Медведева какое-то время терпела ругань, а затем молча вышла из съемочного павильона. Ведущая шоу пояснила, что Медведева не выдержала накала страстей.

«Женя Медведева не выдержала накала эмоций и покинула студию. Она ушла, и мы уважаем ее выбор», — заявила Бузова.

Сама спортсменка не стала комментировать произошедшее в социальных сетях. Поклонники сочли ее поведение достойным и посоветовали фигуристке больше не посещать подобные телевизионные шоу.

До этого Медведева приняла участие в фестивале «Влюбленные в фигурное катание». Главные роли в шоу исполнили фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов. По сценарию они находились в поиске любви и должны были встретиться, но для этого им нужно было преодолеть длинный путь.

Также в шоу приняли участие фигуристы Алексей Ягудин, Александра Трусова, Алина Загитова и Аделина Сотникова. Зрители ледового шоу остались в восторге от представления и от филигранной работы спортсменов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ольга Бузова

У Гогена Солнцева родился сын

Тетя Гогена Солнцева Светлана Черепанова подтвердила, что шоумен на днях стал отцом. По ее словам, у него родился сын. Она рассказала в беседе с изданием StarHit, что роды проходили дома и Солнцев перерезал пуповину роженице.

«Да, действительно, у Гогена несколько дней назад родился здоровый мальчик весом 3560 граммов и ростом 54 сантиметра. Рожали в домашних условиях, в ванне. Гоген сам участвовал в родах и перерезал пуповину. Имя младенцу пока не дали. Думают назвать Елизар или Клавдий», — отметила тетя.

По словам Черепановой, шоумен в скором времени расскажет поклонникам о матери ребенка, а пока «он весь в памперсах, бутылочках и в прочих приятных хлопотах».

Ранее Солнцев огорошил поклонников, намекнув в соцсетях, что стал отцом. Он публиковал фото, на котором видно, что держит за ручку младенца. При этом поклонники разглядели обручальное кольцо на руке шоумена. Он отметил в подписи к посту, что сотворил «самое большое чудо на свете».

«В моей жизни не было большего счастья, чем это... Мы сотворили самое большое чудо на свете!» — написал Солнцев.

Подписчики шоумена тепло восприняли новости о том, что он стал отом. Многие удивились этому событию, однако поздравили Солнцева и пожелали новорожденному крепкого здоровья.

Несколько лет назад шоумен был женат на Екатерине Терешкович, которая старше Солнцева на 26 лет. Пара периодически появлялась на разных ток-шоу, где рассказывала о своих отношениях. Однако после трех лет брак Терешкович и Солнцева распался с громким скандалом, который освещали в СМИ. После этого шоумен женился на Полине, дочери Терешкович. Однако и эти отношения не увенчались успехом.

«Он каждый вечер ездил в казино — играл в рулетку. Там оставил все имеющиеся у нас деньги — полтора миллиона рублей. Это все накопления, которые мы смогли отложить за зиму! Мне нужно было купить детям [от предыдущего брака] школьную форму, я взяла его карточку и обнаружила, что на ней нет средств... Гоген уже больше недели не появляется дома. Где он, я не знаю. Бросил меня с детьми на произвол судьбы», — цитирует StarHit Полину Терешкович.

Фото: АГН «Москва» Гоген Солнцев

Ивлеева собралась в политику?

Ивлеева заявила в своем Telegram-канале, что впервые посмотрела послание Путина Федеральному собранию. Он отметила, что пойдет голосовать за озвученные в речи главы государства проекты и инициативы. Ивлеева подчеркнула, что в последние месяцы пытается разобраться во многих вопросах, которым раньше не уделяла внимания.

«В этом году первый раз смотрела послание президента. Последние месяцы я стараюсь погрузиться и разобраться во многих вопросах, которым раньше не уделяла внимания. Инициативы и проекты, которые были озвучены, у меня искренне отзываются, и я знаю, что пойду за них голосовать», — написала Ивлеева.

Реакция подписчиков на заявление блогера оказалась однозначной. 73 тысячи человек поставили сообщению Ивлеевой эмодзи «палец вниз», выразив либо недоверие, либо несогласие с ее позицией. Число людей, поддержавших ведущую, составило примерно 16 тысяч.

Пользователи Сети допустили, что экс-ведущая программы «Орел и решка» в очередной раз попыталась избавиться от негативного флера, который тянется за ней после «голой» вечеринки в московском клубе «Мутабор», прошедшей в декабре прошлого года.

Telegram-канал «Многонационал» писал, что Ивлеева собирается поехать в Донецк, «чтобы медийно отмыться после той самой „голой“ вечеринки». Авторы канала утверждали, что блогером движет меркантильность. «Многонационал» отмечал, что она хочет снова зарабатывать миллионы в России.

Журналист и блогер Вадим Манукян в своем Telegram-канале иронично отреагировал на слова Ивлеевой о послании президента.

«Похоже, Ивлееву нужда заставила научиться Родину любить», — написал он.

Ивлеева является увлеченным человеком. Если она заинтересовалась политическими темами, то дело может дойти до госслужбы, заявил в разговоре с NEWS.ru продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко. Он допустил, что Ивлеева пойдет в депутаты.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Анастасия Ивлеева

«Мы можем наблюдать такое явление, как перерождение Насти Ивлеевой. Она, как человек увлеченный, если действительно заинтересовалась тематикой политической жизни нашей страны, ее развития, вполне возможно, это дело может перерасти в заинтересованность к госслужбе. Может быть, предполагаю, даже пойдет в депутаты», — считает Рудченко.

В число инициатив, которые могли привлечь внимание Ивлеевой, вероятно, вошли предложения Путина по созданию национальных проектов «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Молодежь России», «Кадры» и «Экономика данных», отмечает NEWS.ru. Они направлены на развитие страны в разных направлениях и потребуют вложений не только финансовых, но и медийных.

В частности, глава государства заявил о необходимости обеспечить доступ к высокоскоростному интернету на всей территории страны. Президент подчеркнул, что власти решат этот вопрос с помощью кратного наращивания отечественной спутниковой группировки. На ее развитие будет направлено 116 млрд рублей.

«В горизонте текущего десятилетия нужно обеспечить доступ к высокоскоростному интернету практически на всей территории России», — заявил Путин.

Помимо этого, президент сказал, что государству необходимо перейти к более справедливому распределению налогового бремени и перейти к дифференцированной системе налогообложения. Он подчеркнул, что налоговая нагрузка на семьи россиян должна быть снижена. Этого можно добиться не только благодаря введению новой системы, но и за счет вычетов.

«Предлагаю продумать подходы к модернизации нашей фискальной системы, к более справедливому распределению налогового бремени в сторону тех, у кого более высокие личные и корпоративные доходы», — заявил глава государства.

Вместе с тем Путин поручил правительству проработать параметры амнистии для некрупных организаций, которые были вынуждены использовать схемы налоговой оптимизации. Глава государства указал, что для таких компаний не должно быть никаких штрафов, санкций и пересчета налогов за предыдущие периоды.

«Прошу правительство совместно с парламентариями проработать параметры амнистии в отношении некрупных компаний, которые при фактическом росте бизнеса были вынуждены использовать схемы налоговой оптимизации. Что здесь важно? Такие компании должны отказаться, разумеется, от искусственного, по сути, притворного дробления бизнеса, перейти к нормальной цивилизованной работе в белую», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что бизнес, работающий в России, должен иметь гарантии неприкосновенности собственности, активов и новых вложений. Это соответствует интересам как общества, так и государства, указал он.

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