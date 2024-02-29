Россиянам пообещали доступ к высокоскоростному интернету по всей стране Путин: доступ к высокоскоростному интернету необходимо обеспечить по всей России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский лидер Владимир Путин заявил о необходимости обеспечить доступ к высокоскоростному интернету практически по всей территории страны. В ходе послания Федеральному собранию глава государства подчеркнул, что данную проблему решат в том числе с помощью кратного наращивания отечественной спутниковой группировки, на ее развитие будет направлено 116 млрд рублей.

В горизонте текущего десятилетия нужно обеспечить доступ к высокоскоростному интернету практически на всей территории России, — заявил Путин.

Ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что российские домохозяйства должны получить возможность подключиться к интернету на скорости не менее 1 Гбит/с к 2030 году. Он также поручил установить базовые станции стандарта 5G во всех городах страны с населением более 100 тысяч человек. При этом операторы связи должны использовать оборудование только отечественного производства.

В свою очередь вице-премьер России Дмитрий Чернышенко отметил, что возможностью подключения высокоскоростного интернета обеспечат 98% российских домохозяйств, средняя скорость мобильного интернета составит не менее 125 Мбит/с.