Мишустин потребовал обеспечить россиян высокоскоростным интернетом Мишустин поручил обеспечить домохозяйства интернетом со скоростью 1 Гбит/с

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские домохозяйства должны получить возможность подключиться к интернету на скорости не менее 1 Гбит/с к 2030 году, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания с вице-премьерами. Как сообщили в пресс-службе кабмина, он также поручил установить базовые станции стандарта 5G во всех городах России с населением более 100 тысяч человек. При этом операторы связи должны использовать только отечественное оборудование.

По указанию президента правительство подготовило и утвердило Стратегию развития отрасли связи на ближайшие 12 лет. <...> Речь идет о доступе людей к качественным услугам связи и передаче данных вне зависимости от места их проживания. К концу текущего десятилетия важно предоставить нашим домохозяйствам возможность подключения к интернету на скорости не менее 1 Гбит/с, — заявил он.

По словам Мишустина, необходимое для достижения этих целей финансирование будет учтено при подготовке национального проекта, получившего название «Экономика данных». В свою очередь вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко отметил, что возможностью подключения высокоскоростного интернета обеспечат 98% российских домохозяйств, средняя скорость мобильного интернета составит не менее 125 Мбит/с. План реализации стратегии будет подготовлен специалистами Минцифры РФ не позднее 1 марта 2024 года.

Ранее сообщалось, что в связи с необходимостью модернизации сетей российские операторы планируют поднять цены на услуги. По словам руководителя аналитического проекта TelecomDaily Денис Кускова, цены вырастут примерно на 10%.