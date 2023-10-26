Мобильная связь и интернет в РФ подорожают: как вырастут цены в 2024 году Глава TelecomDaily Кусков: цены на сотовую связь вырастут в 2024 году на 10%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российским операторам связи очень нужны деньги для модернизации сетей. Если государство не станет компенсировать им растущие издержки, это ляжет на плечи рядовых потребителей, что обернется существенным ростом тарифов для россиян. NEWS.ru рассказывает, как подорожают мобильная связь и интернет в 2024 году и что ждет рынок телекоммуникаций после 2025 года.

Как сегодня регулируются тарифы на связь

Формально никак. Но в 2022 году операторам разрешили повышать цены не более чем на накопленную с начала года инфляцию. То есть если инфляция за год составила, к примеру, целевые для ЦБ 4% (этот тот уровень инфляции, к которому стремится регулятор), то рост тарифов не может превышать те же 4%, но может быть ниже. Причем о любом повышении каждому из действующих операторов желательно уведомлять ФАС заранее — за две недели до изменения сеток тарифов.

В июле 2023 года компании просили правительство разрешить им поднимать тарифы на 5% сверх уровня инфляции, объясняя это необходимостью модернизации сетей. Минцифры добро на это пока не давало, но проблемы операторов связи там, кажется, понимают. В ведомстве отмечали, что индексация тарифов возможна при соблюдении нескольких условий. Во-первых, операторы должны сделать так, чтобы услуги связи были по карману всем группам населения. Во-вторых, рост цен должен быть не резким, а поэтапным. Наконец, в-третьих, правительство должно получить у компаний гарантии того, что они вложатся в обновление сетей.

В августе был обнародован проект Стратегии развития отрасли связи на период до 2035 года. В нем допускается индексация тарифов выше уровня инфляции, если существенная часть полученной в результате прибыли будет реинвестирована в развитие сетей.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какие сейчас есть проблемы у сотовых операторов

У операторов связи сейчас две основные проблемы — закупка нового оборудования (из-за изменений в логистике и ценах на оборудование) и рост тарифов на электроэнергию, говорит доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская. В прошлом году правительство отменило льготную ставку в размере 550 руб. за киловатт на присоединение объектов мощностью до 15 кВт (все площадки базовых станций строятся в пределах указанной мощности), и был установлен минимальный порог льготной ставки — до 4 тыс. руб. за 1 кВт с 1 июля 2023 года.

«А через год будет еще одно повышение, — указывает Лебединская. — Оно может быть компенсировано операторами введением дополнительных платных услуг стоимостью 50–70 рублей. Или, например, отказом компенсировать покупателю комиссию банка при пополнении счета».

Еще более вероятен рост тарифов на домашний интернет, считает собеседница NEWS.ru. К слову, интернет-провайдеры уже обещают повышение цен на свои услуги.

Почему еще мобильная связь будет только дорожать

Гендиректор аналитического проекта TelecomDaily Денис Кусков напоминает NEWS.ru, что российский рынок телекоммуникаций был во многом (а если брать сотовую связь, то полностью) «заряжен» на иностранных производителей. Это базовые станции Huawei, Ericsson и Nokia, это маршрутизаторы, роутеры, перечисляет он. После начала СВО поставки такого оборудования в Россию прекратились.

«Часть оборудования мы сегодня покупаем через другие страны — Китай, ОАЭ, но это не относится к базовым станциям. Проблема в том, что трафик хоть и растет меньшими темпами, чем раньше, но ежегодно прибавляет 25–27%. А базовых станций больше не становится, потому что в РФ их не поставляют», — объясняет он NEWS.ru.

Операторы используют все возможные варианты для улучшения качества, к примеру тот же рефарминг (это высвобождение частот, как правило, третьего поколения, для использования в LTE), но это дает лишь временный эффект — на 1–1,5 года, сетует аналитик. Поэтому, если к 2025 году обещанное российское оборудование не появится в нужном количестве, то это однозначно приведет к снижению качества связи, предупреждает Кусков. А если появится, то будет стоить дороже, чем у тех же Huawei, Ericsson и Nokia, потому что в производстве все равно будут использовать импортные комплектующие.

При условии, что государство откажется компенсировать затраты операторов на приобретение базовых станций, все это ляжет на плечи рядовых потребителей. Поэтому после 2025 года рост тарифов на услуги связи может быть уже в несколько раз больше, чем ожидается в 2024 году, резюмирует Денис Кусков.

Эксперты и ранее предупреждали, что тарифы на мобильную связь будут только расти из-за «хронического» недофинансирования отрасли. За последний год цены на услуги связи выросли на 9%, тогда как стоимость оборудования для обеспечения этой связи — на 250%, отмечали они.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как вырастут тарифы на мобильную связь в 2024 году

В следующем году тарифы на сотовую связь вырастут на 10–12%, прогнозирует Денис Кусков в беседе с NEWS.ru. Этот рост он считает неизбежным на фоне нестабильного курса рубля, общей инфляции и усложнения логистических цепочек, где «каждый элемент цепи пытается заработать какие-то деньги для себя».

«Исходя из совокупности всех этих факторов, других вариантов, при которых связь могла бы дешеветь или хотя бы не дорожать, просто нет. Поэтому в следующем году нас однозначно ждет рост тарифов», — объяснил аналитик NEWS.ru. На те же 10–12%, по его мнению, подорожают и конвергентные услуги (объединение нескольких услуг — например, мобильной связи и домашнего интернета).

По мнению ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, тарифы на сотовую связь вырастут на тот уровень, который «разрешает» государство, а «государство ограничивает их уровнем инфляции». «Скорее всего, это будет [в пределах] 10%. Комбинированные пакеты будут дорожать у сотовых операторов не так быстро, так как им выгодно продвигать услуги и ШПД (широкополосного доступа в интернет. — NEWS.ru.), и мобильной связи, и телевидения», — пояснил эксперт NEWS.ru, отметив, что избежать повышения цен не получится.

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