Тетя Гогена Солнцева ответила на слухи о его отцовстве Тетя Гогена Солнцева подтвердила, что у шоумена родился сын

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Гоген Солнцев

Тетя Гогена Солнцева Светлана Черепанова подтвердила, что шоумен на днях стал отцом, у него родился сын. В беседе с изданием StarHit она рассказала, что роды проходили дома и Солнцев сам перерезал пуповину роженице.

Да, действительно, у Гогена несколько дней назад родился здоровый мальчик весом 3560 граммов и ростом 54 сантиметра. Рожали в домашних условиях, в ванне. Гоген сам участвовал в родах и перерезал пуповину. Имя младенцу пока не дали. Думают назвать Елизар или Клавдий, — отметила тетя.

По словам Черепановой, шоумен в скором времени сам расскажет поклонникам обо всем, что касается матери ребенка, а пока «он весь в памперсах, бутылочках и в прочих приятных хлопотах».

Накануне Гоген Солнцев огорошил поклонников, намекнув в соцсетях, что стал отцом. Он публиковал фото, на котором видно, что держит за ручку младенца. При этом на руке самого Гогена фолловеры разглядели обручальное кольцо. В подписи к посту шоумен отметил, что сотворил «самое большое чудо на свете».

Ранее телеведущий Тигран Кеосаян рассказал, что стал дедушкой. По его словам, внука родила его старшая дочь Александра, которая появилась на свет в 1994 году, когда Кеосаян был в браке с актрисой Аленой Хмельницкой. Мальчика назвали Гаспаром.