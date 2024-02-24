«В России до такого не дошли»: шоумен придумал, как наказать Ивлееву Барецкий заявил о желании выпороть Ивлееву за «голую» вечеринку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Ивлеева

Самым подходящим наказанием для блогера Анастасии Ивлеевой за организацию «голой» вечеринки, состоявшейся в декабре, была бы порка в центре города, предположил в разговоре с NEWS.ru шоумен Стас Барецкий. Однако, по его словам, Ивлеева уже понесла в том числе материальное наказание за мероприятие, которое вызвало общественный резонанс, поэтому «не стоит ее дальше гнобить».

Была бы моя воля, я бы ее выпорол ремнем в центре города, хорошего ремня дать. Некому просто, но в России до этого не дошло, — сказал он.

По его словам, Ивлеева «просто запуталась», организовав такое мероприятие. Он напомнил, что девушка всего лишь артист, которым свойственно заблуждаться. Он призвал ее «отпустить», поскольку она уже понесла наказание и начала «возрождаться как личность».

Она — артист, а артист может заблуждаться. За нее никто особенно не заступился, кроме меня. Я же [актеру Александру] Иншакову объяснил, что судиться с девушкой — не по-пацански, — добавил Барецкий.

Ранее был составлен список участников вечеринки Ивлеевой, состоявшейся в клубе Mutabor в Москве 20 декабря 2023 года, которые все еще не съездили в Донбасс. Среди них Глюкоза, Алена Водонаева, Джиган с Оксаной Самойловой и Ксения Собчак. Между тем продюсер Павел Рудченко заявил, что жители ДНР не хотят видеть Ивлееву даже с гуманитарной помощью.