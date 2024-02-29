Путин призвал снизить налоговую нагрузку на россиян Путин предложил ввести в России дифференцированную налоговую систему

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Президент России Владимир Путин заявил, что государству необходимо перейти к более справедливому распределению налогового бремени и перейти к дифференцированной системе налогообложения. В ходе своего выступления с посланием к Федеральному собранию он подчеркнул, что налоговая нагрузка на семьи россиян должна быть снижена. Этого можно добиться не только благодаря введению новой системы, но и за счет вычетов.

Предлагаю продумать подходы к модернизации нашей фискальной системы, к более справедливому распределению налогового бремени в сторону тех, у кого более высокие личные и корпоративные доходы, — заявил глава государства.

Российский лидер неоднократно уделял внимание вопросам экономики в ходе своего выступления перед депутатами верхней и нижней палаты парламента. В частности, он предложил ввести так называемые сберегательные сертификаты, которые позволят размещать средства на длительный срок по более выгодному проценту. Эти средства будут застрахованы на суммы до 2,8 млн рублей.

Кроме того, президент заявил о выделении 700 млрд рублей на финансирование национального проекта «Экономика данных». Он будет решать комплексные задачи по созданию цифровых платформ во всех ключевых отраслях, в том числе в сфере образования и здравоохранения.