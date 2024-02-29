В России может появиться сберегательный сертификат Путин предложил ввести для россиян сберегательный сертификат

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию предложил ввести для россиян сберегательный сертификат. Инструмент позволит размещать средства на длительный срок, а банки будут предлагать более выгодный процентный доход. Эти средства застрахуют на суммы до 2,8 млн рублей.

Считаю необходимым запустить новый инструмент — так называемый сберегательный сертификат, — сказал глава государства.

Также Путин сообщил, что в 2024 году в России начнет работу новый национальный проект «Молодежь России». Он уточнил, что главной целью проекта станет развитие будущего страны. Кроме того, российский лидер объявил о запуске нового нацпроекта «Кадры». Он отметил рост в России «большого молодого поколения», что стало в том числе результатом демографических мер прошлых лет.

Президент подчеркнул, что Россия по итогам 2023 года опередила все страны G7 по темпам роста экономики и стала крупнейшей экономикой Европы по ВВП. В ближайшей перспективе, уверен он, страна окажется в числе четырех крупнейших экономик мира. При этом он отметил, что рост экономики должен конвертироваться в увеличение доходов населения.

Путин добавил, что к 2030 году минимальный размер оплаты труда в России вырастет почти в два раза, до 35 тысяч рублей. Он подчеркнул, что только за последние годы МРОТ в стране вырос с 12 до 19 тысяч рублей в месяц.