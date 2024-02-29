Путин заявил, что Россия опередила все страны G7 по темпам роста экономики

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Владимир Путин

Россия по итогам 2023 года опередила все страны G7 по темпам роста экономики, заявил президент страны Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию. По его словам, РФ стала крупнейшей экономикой Европы по ВВП.

В прошлом году экономика России росла темпами выше мировой. По этому показателю мы опередили не только ведущие страны Евросоюза, но и все государства так называемой «Большой семерки», — сказал Путин.

Глава государства выразил уверенность, что Россия в ближайшей перспективе окажется в числе четырех крупнейших экономик мира. При этом он отметил, что рост экономики должен конвертироваться в увеличение доходов населения.

Путин также заявил, что Запад сам дискредитирует свои валюты и банковскую систему. По его словам, в мире происходит бурная трансформация экономики, и Россия будет строить новую глобальную финансовую архитектуру на передовой технологической базе. Она будет свободна от политического вмешательства, добавил глава государства.

Ранее директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда Джули Козак удивилась темпам роста российской экономики в условиях международных санкций. Перед этим МВФ повысил прогноз роста российской экономики на 2024 год.