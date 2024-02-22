В МВФ удивились темпам роста российской экономики МВФ: Россия удивила темпами своего экономического роста в условиях санкций

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Темпы роста российской экономики в условиях международных санкций удивляют, заявила директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда Джули Козак, передает РИА Новости. Ранее МВФ повысил прогноз роста российской экономики на 2024 год.

Что касается российской экономики и санкций, то экономика России действительно удивила силой своего роста, — сказала она на брифинге.

Напомним, Международный валютный фонд улучшил прогноз роста российской экономики, следует из доклада организации. В 2024 году МВФ ожидает роста ВВП России на 2,6%, что на 1,5 процентного пункта выше предыдущей оценки от октября 2023 года. Прогноз на 2025 год по сравнению с октябрьским повышен на 0,1% — до 1,1%.

Тем временем первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат ранее заявила, что Евросоюз должен юридически обосновать решение о конфискации российских замороженных активов. По ее словам, это поможет избежать возможных рисков в будущем. При этом Гопинат подчеркнула, что фонд не будет участвовать в обсуждении вопросов, связанных с изъятием активов РФ.

Вместе с тем представитель МВФ отметила, что специалисты фонда продолжат внимательно следить за ситуацией. В частности, они намерены дать оценку влиянию инициативы Евросоюза на отдельные страны и мировую экономику в будущем.