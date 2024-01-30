В МВФ предрекли развитие российской экономики в 2024 году МВФ повысил прогноз роста российской экономики в 2024 году до 2,6%

Международный валютный фонд улучшил прогноз роста российской экономики, следует из доклада организации. Так, в 2024 году МВФ ожидает увеличения ВВП России на 2,6%, что на 1,5 процентного пункта выше предыдущей оценки от октября 2023-го, пишет РИА Новости.

В случае с Россией ситуация более сложная из-за потолка цен на нефть. Даже если глобальные нефтяные цены сократятся, это необязательно повлияет на российские нефтяные доходы, зависящие от применения и внедрения потолка цен на нефть, — сказал Гуринша.

Как подтвердил на спецбрифинге главный экономист и директор департамента исследований МВФ Пьер-Оливье Гуринша, экономика России показывает более высокие темпы роста, чем ожидалось. Также, по его словам, в своем прогнозе по России эксперты организации учитывали ожидающееся снижение цен на нефть в мире, но влияние этого фактора будет ограниченным.

Прогноз на 2025 год по сравнению с октябрьским повышен на 0,1% — до 1,1%. По официальному прогнозу Минэкономразвития, ВВП России в 2024 году вырастет на 2,3%.

Ранее в МВФ предположили, что дальнейшее развитие искусственного интеллекта (ИИ) может привести к сокращению числа рабочих мест и усилению неравенства в мире. Там отметили, что влияние развития ИИ на мировую экономику трудно прогнозировать, поскольку оно будет происходить «сложнейшим образом».