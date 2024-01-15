Глава МВФ рассказала, к каким последствиям может привести развитие ИИ Глава МВФ Георгиева: развитие ИИ может привести к сокращению числа рабочих мест

Фото: Rafael Henrique/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дальнейшее развитие искусственного интеллекта (ИИ) может привести к сокращению числа рабочих мест и усилению неравенства в мире, предположила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. В своем блоге на сайте финучреждения она отметила, что влияние развития ИИ на мировую экономику трудно прогнозировать, поскольку оно будет происходить «сложнейшим образом».

ИИ затронет почти 40% рабочих мест по всему миру, заменив одни и дополнив другие. Нам необходим продуманный баланс политических мер, чтобы использовать его потенциал. Мы стоим на пороге технологической революции, которая может подстегнуть производительность труда, ускорить мировой экономический рост и повысить доходы во всем мире. Однако она также может привести к сокращению рабочих мест и усилению неравенства, — написала Георгиева.

Она подчеркнула, что ИИ в первую очередь влияет на высококвалифицированные рабочие места. В этой связи страны с развитой экономикой столкнутся с большими рисками, но при этом и с большими возможностями в сравнении с развивающимися странами, отметила Георгиева. По ее оценкам, влияние на трудовые доходы будет зависеть в том числе от того, в какой степени ИИ будет помогать сотрудникам с высоким заработком, однако велика вероятность, что его воздействие приведет к повышению доходности капитала и таким образом усилит неравенство в мире. Глава МВФ призвала политиков обратить внимание на данную тенденцию, дабы она не привела к дальнейшему росту социальной напряженности.

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