Власти России направят 700 млрд рублей на «Экономику данных» Путин: на нацпроект «Экономика данных» направят 700 млрд рублей за шесть лет

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Президент РФ Владимир Путин во время выступления с ежегодным посланием Федеральному собранию РФ

Правительство России выделит 700 млрд рублей на национальный проект «Экономика данных», заявил президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию. По его словам, эта сумма будет выделена в течение ближайших шести лет. Отмечается, что «Экономика данных» — это проект перевода всей экономики на новые принципы работы.

Путин подчеркнул, что в современном мире повышение эффективности производительности труда тесно связано с цифровизацией различных процессов, в том числе с использованием технологий искусственного интеллекта. Глава государства отметил, что к 2030 году в стране необходимо создать цифровые платформы во всех ключевых отраслях, в том числе в сфере здравоохранения.

Эти и другие комплексные задачи будут решаться в рамках нового национального проекта «Экономика данных». Направим на его реализацию в предстоящие шесть лет не менее 700 млрд рублей, — заявил Путин.

Ранее президент также заявил о запуске нового национального проекта «Кадры». По его словам, он будет направлен на то, чтобы подрастающие россияне стали настоящими профессионалами своего дела, готовыми трудиться в условиях экономики XXI века.