Путин заявил, что никому не позволено притеснять бизнес Путин поручил проработать амнистию компаний, которые дробили бизнес

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин во время выступления с ежегодным посланием Федеральному собранию РФ

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству проработать параметры амнистии для некрупных организаций, которые были вынуждены использовать схемы налоговой оптимизации. Глава государства в своем послании Федеральному собранию подчеркнул, что для таких компаний не должно быть никаких штрафов, санкций и пересчета налогов за предыдущие периоды.

Прошу правительство совместно с парламентариями проработать параметры амнистии в отношении некрупных компаний, которые при фактическом росте бизнеса были вынуждены использовать схемы налоговой оптимизации. Что здесь важно? Такие компании должны отказаться, разумеется, от искусственного, по сути, притворного дробления бизнеса, перейти к нормальной цивилизованной работе в белую, — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что бизнес, работающий в России, должен иметь гарантии неприкосновенности собственности, активов и новых вложений, заявил Это соответствует интересам как общества, так и государства, указал он.

Никому — ни представителям власти, ни сотрудникам правоохранительных органов — никому не позволено притеснять людей, преступать закон или использовать его в корыстных целях. Людям, в том числе из предпринимательской среды, нужно помогать: они создают рабочие места, обеспечивают работой, зарплаты платят людям. В этом призвание власти — помогать, — сказал Путин.

Глава государства добавил, что некрупному бизнесу будут раз в пять лет предоставлять кредитные каникулы на полгода без ухудшения кредитной истории. Также Путин сообщил, что

Кроме того, президент поручил полностью перейти на рискориентированный подход вместо временного моратория на проверки бизнеса.

Путин также озвучил прогноз, что объем инвестиций в ключевых отраслях до 2030 года должен увеличиться на 70%. Он отметил, что Фонд развития промышленности будет пополнен на 300 млрд рублей.