Путин призвал увеличить объем инвестиций в ключевых отраслях на 70% Путин: объем инвестиций в ключевых отраслях должен увеличиться на 70% к 2030-му

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Объем инвестиций в ключевых отраслях должен увеличиться на 70% к 2030 году, заявил президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию в Гостином Дворе. Глава государства добавил, что Фонд развития промышленности будет пополнен на 300 млрд рублей. Он будет нацелен на поддержку высокотехнологичных проектов. Также президент отметил, что до 2030 года нужно дополнительно создать в стране не меньше 100 технопарков.

Мы ставим цель: к 2030 году объем инвестиций в ключевых отраслях должен прибавить 70%. Здесь у нас динамика хорошая, — сказал российский лидер.

Путин привел данные прошлых лет, обратив внимание на то, что темп роста инвестиций в 2021 году составил 8,6%, при этом план был — 4,5%. В 2022 году — 15,9% при плане в 9,5%. За девять месяцев прошлого года при плане на год в 15,1% прирост составил 26,6%.

Надо и дальше двигаться опережающими темпами, — заключил Путин.

Президент также заявил, что капитализация российского фондового рынка должна быть удвоена. По его словам, этой цели необходимо достичь к 2030 году. При этом он уточнил, что капитализация фондового рынка должна составить 66% внутреннего валового продукта. Важно, чтобы у граждан была возможность надежно инвестировать свои сбережения в развитие страны и получать при этом дополнительные доходы, добавил Путин.