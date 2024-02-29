Президент России призвал удвоить объем фондового рынка Путин: капитализация фондового рынка России должна быть удвоена к 2030 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Капитализация российского фондового рынка должна быть удвоена, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая с ежегодным посланием Федеральному собранию. По словам главы государства, этой цели необходимо достичь к 2030 году. При этом он уточнил, что при удвоении объемов фондового рынка они достигнут 66% внутреннего валового продукта (ВВП).

Российскому фондовому рынку необходимо усилить свою роль как источника инвестиций. Его капитализация к 2030 году должна удвоиться по сравнению с нынешним уровнем — составить 66% ВВП, — заявил Путин.

Президент также рассказал, на что будут направлены средства федерального бюджета. По его словам, правительство России направит свыше триллиона рублей на строительство новых медицинских учреждений, а также на ремонт и оснащение уже действующих больниц и поликлиник. Особое внимание также уделят учреждениям сферы образования, науки и технологий.

Как сообщалось ранее, реальные зарплаты россиян увеличились на 7,8% в 2023 году, о чем свидетельствуют данные Росстата. Аналитики подчеркивают, что это максимальный рост за последние пять лет. В 2018 году реальные зарплаты выросли на 8,5%.