В России потратят свыше триллиона рублей на строительство больниц Путин: Россия за шесть лет потратит 1 трлн рублей на строительство медучреждений

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство России намерено направить свыше триллиона рублей на строительство больниц, клиник и других медицинских учреждений в ближайшие шесть лет, заявил президент РФ Владимир Путин. Особое внимание также будет уделяться учреждениям образовательной сферы и научно-технологической сферы, заявил он, выступая с ежегодным посланием Федеральному собранию.

Глава государства подчеркнул, что выделенный триллион рублей будет потрачен не только на строительство новых учреждений сферы здравоохранения, но и на ремонт уже действующих больниц и клиник. Кроме того, эти средства пойдут на закупку нового оборудования. Это позволит сберечь здоровье населения, в особенности детей, считает Путин. По его словам, добиться этого можно благодаря введению новой комплексной программы по охране материнства.

Всего в ближайшие шесть лет только на строительство, ремонт и оснащение объектов здравоохранения дополнительно направим более триллиона рублей, — заявил Путин.

Говоря о школах и детских садах, Путин подчеркнул, что власти России направят на капитальный ремонт таких учреждений около 400 млрд рублей. Кроме того, российский лидер предложил открыть в школах медицинские кабинеты.