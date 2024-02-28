Стало известно, на сколько выросли зарплаты россиян в 2023 году Росстат: реальные зарплаты россиян выросли на рекордные за пять лет 7,8%

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Реальные зарплаты граждан России увеличились на 7,8% в 2023 году, сообщил Росстат. Этот рост является максимальным за последние пять лет: в 2018 году повышение показателя составило 8,5%.

Как следует из доклада о социально-экономическом положении, рост зарплаты россиян в декабре прошлого года по сравнению с ноябрем составил 40,5%. Показатель среднемесячной заработной платы сотрудников организаций в 2023 году предварительно составил почти 74 тысячи рублей, что на 14,1% выше по сравнению с 2022 годом. При этом в декабре номинальная зарплата закрепилась на уровне 103,8 тысячи рублей.

Лидирующие позиции по росту зарплат в прошлом году заняли отрасли, которые связывают с активным гособоронзаказом, строительством и импортозамещением. В частности, речь идет о производстве готовых металлоизделий, компьютеров, электрооборудования и транспортных средств.

Ранее президент России Владимир Путин предложил с 1 марта повысить размер зарплаты медикам в малых городах и селах с помощью выплат. Глава государства пояснил, что в городах с населением от 50 до 100 тысяч жителей врачи будут получать дополнительно 29 тысяч рублей, а средний персонал — 20 тысяч. В городах, где проживают менее 50 тысяч человек, эти выплаты будут больше: по 50 тысяч рублей к зарплате для врачей и 30 тысяч — для работников среднего звена.