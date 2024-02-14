Путин предложил повысить зарплаты медикам в России Путин предложил повысить с 1 марта зарплаты медикам в малых городах и селах

Фото: kremlin

Президент РФ Владимир Путин

Президент России Владимир Путин предложил с 1 марта этого года повысить размер заработных плат дополнительными выплатами медикам в малых городах и селах. По словам Путина, в городах с населением от 50 до 100 тысяч жителей врачи к заработной плате будут получать 29 тысяч рублей, средний персонал — 20 тысяч. В городах, где проживает меньше 50 тысяч граждан, такие выплаты будут больше: каждый месяц 50 тысяч к зарплате будут получать врачи, 30 — работники среднего звена.

Предлагаю с 1 марта повысить зарплаты специалистам, которые трудятся в малых городах, в районных центрах и селах. При этом обратить особое внимание необходимо на поддержку врачей по наиболее востребованным направлениям, а также работников районных и участковых больниц, — заявил Путин.

Ранее сообщалось, что Путин создал в России федеральный кадровый резерв. Он предназначен для госслужбы. Руководителям федеральных и региональных органов власти, госкомпаний и корпораций рекомендовано использовать эту систему для назначения управленцев.

Опрос Института Гайдара показал, что почти каждое второе промышленное предприятие в России испытывает кадровый голод. Таким образом, был побит рекордный уровень дефицита сотрудников. Отмечается, что осенью укомплектованность предприятий улучшилась, однако это продлилось недолго.

Дефицит кадров в российской экономике ощущается сейчас как никогда остро, пояснила в разговоре с NEWS.ru аналитик Института комплексных стратегических исследований Елена Киселева. Она напомнила, что, согласно опросам, до 85% работодателей сталкиваются с нехваткой рабочей силы, особенно в промышленности, строительстве и транспортно-логистической сфере.