Названа причина, почему «голая» вечеринка Ивлеевой не изменит шоу-бизнес Музкритик Бабичев: любой шоу-бизнес строится на скандалах и элементах обнаженки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Ивлеева

Любой шоу-бизнес строится на «желтизне», скандалах и элементах с обнаженным телом, заявил в беседе с NEWS.ru музыкальный критик Евгений Бабичев, отвечая на вопрос об «отмене» артистов после «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой. По его словам, не все звезды появляются на публике в строгих классических костюмах и стоят на сцене без движения. Он отметил, что кто-то из артистов цепляет зрителей вокалом, а кто-то — своим образом или бешеной хореографией в стиле Элвиса Пресли.

Любой шоу-бизнес строится на «желтизне», скандалах, перепалках, драках, элементах обнаженки. Если мы хотим под одну гребенку причесать, чтобы все выходили только в строгих классических костюмах и не двигались у микрофона, хочу поздравить — мы верной дорогой идем, товарищи. Если мы говорим конкретно про глянцевый красивый, цветастый шоу-бизнес. Он такой, разношерстный, — заявил Бабичев.

Он также считает, что в России некем заменить артистов, покинувших родину после начала военной операции на Украине. По словам критика, часто речь идет о представителях отечественной сцены, которые выступали в стране десятилетиями и чье творчество прочно закрепилось в массовом сознании. Он призвал прекратить их «отмену», поскольку «эстрада редеет, а восполнить вакуум некем».