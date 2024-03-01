«Восхищена людьми, которые служат»: как живет актриса Анна Михайловская

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Анна Михайловская

Актриса Анна Михайловска получила известность благодаря ролям в сериалах «Капитанша», «Маргоша», «Молодежка». Где сейчас снимается артистка, какие последние новости выходили о ней?

Чем известна Анна Михайловская

Михайловская родилась 3 июля 1988 года в Москве. С пяти лет она посещала занятия по хореографии и является кандидатом в мастера спорта по спортивным танцам. После окончания школы она поступила во ВГИК. Театральный дебют артистки состоялся в студенческие годы на сцене Московского драматического театра имени М. Н. Ермоловой в постановке «Александр Пушкин», позднее ее приняли в труппу театра имени Моссовета.

Первую главную роль в кино артистка получила в картине «Самая красивая». Незадолго до этого она снялась в сериале «Кадетство». Позднее Михайловская появилась на экране в лентах «Маргоша», «Барвиха», «Молодежка», «Капитанша», «Свадебный марш» и других. К 35 годам в фильмографии артистки около 40 работ.

Что известно о личной жизни Анны Михайловской

Михайловская в 2013 году вышла замуж за актера Тимофея Каратаева. Они познакомились на пробах ленты «Морпехи», а позднее играли пару в сериале «Кто, если не я?». В 2015 году артистка родила сына Мирослава.

Брак Михайловской и Каратаева продлился пять лет. Они официально развелись в 2018 году. О причинах расставания бывшие супруги не говорят. Артисты отмечали в соцсетях, что смогли остаться в дружеских отношениях и продолжают вместе воспитывать сына. В июле 2023 года артистка разместила в личном блоге видео с бывшим мужем. Они вместе отметили восьмилетие наследника.

После развода артистка предпочитает не афишировать личную жизнь. В 2021 году Анна Михайловская призналась подписчикам, что ее сердце занято, но держала в секрете личность возлюбленного, а позднее начала делиться совместными снимками с бизнесменом Кириллом Шокотько. Однако уже длительное время мужчина не появляется в блоге актрисы.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Анна Михайловская

Чем сейчас занимается Анна Михайловская

Михайловская служит в Театре им. Моссовета. На настоящий момент актриса задействована в шести спектаклях. Вдобавок она гастролирует по России с постановкой «Бывшие». Артистка также снимается в кино. В прошлом году с ней на экраны вышел фильм «На Рубле без рубля». Сюжет показал изнанку жизни «богатых и знаменитых». Анна Михайловская сыграла героиню по прозвищу Соболь — светскую львицу, которая не расстается с шубой. Создатели проекта позиционировали его как первый фильм, рассказавший о жителях Рублевки.

В марте 2023 года Анна Михайловская посетила в Москве пункт отбора на военную службу по контракту. Артистка поговорила с волонтерами и контрактниками, а также познакомилась с работой центра.

«Мне провели экскурсию. Я даже поела кашу и выпила чай. Такая здесь очень приятная атмосфера, очень много поддержки, и я восхищена людьми, которые отправляются служить, и теми людьми, кто здесь работает, а также волонтерами», — рассказала она.

Помимо актерской карьеры Михайловская занимается производством домашних костюмов и пижам. Свой бренд одежды она открыла два года назад. Артистка активно ведет социальные сети, где делает рекламу для различных брендов и показывает свои будни.

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