В Сети появился сценарий нападения на РФ: как и где может начаться атака

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Россия может столкнуться с наступательной операцией воздушно-наземного или воздушно-морского типа, которая начнется с быстрого удара и массированной ракетно-авиационной атаки, говорится в публикации издаваемого Минобороны РФ журнала «Военная мысль». Что об этом известно?

Какие новые формирования может создать противник

В материале говорится, что иностранные специалисты могут создать объединенные оперативные формирования (ООФ), которые способны в довольно короткие сроки нанести удар по административно-политической и военно-промышленной инфраструктуре страны.

«Наиболее ожидаемыми формами применения ООФ являются воздушно-наземные (морские) операции (кампании). При этом начинаться они будут с воздушных (с 2030 года — воздушно-космических, в дальнейшем — космическо-воздушных) наступательных операций, состоящих из быстрого (мгновенного) глобального удара и нескольких (от двух-трех до пяти — семи) массированных ракетно-авиационных ударов. При этом авиация вступит в боевые действия одной из первых как наиболее маневренный и адаптивный вид войск, возможно, еще до развертывания основной группировки», — сообщается в статье.

Что будут делать ООФ до начала атаки на РФ

Авторы отмечают, что перед нападением ООФ будут вести провокационные, информационные и агрессивные действия, чтобы контролировать обстановку внутри страны.

Потенциальный противник усилит разведку и будет проводить регулярные полеты вблизи государственных границ, включая стратегические бомбардировщики, передает издание. Возможно проведение учений с участием авианесущих группировок и кораблей — носителей крылатых ракет, говорится в публикации журнала «Военная мысль».

Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

Какую роль сыграют могут сыграть ВКС РФ

В материале отмечается, что боевой и численный состав ООФ противника мирного времени может составлять 50–70% от состава, который будет действовать во время войны.

«Таким образом, названные факторы расширяют систему угроз Российской Федерации в военном отношении, которые формируют новые требования к уровню обеспечения безопасности Российской Федерации, одну из ключевых ролей в которой играют Воздушно-космические силы», — пишет «Военная мысль».

В журнале указывается, что в этой связи необходимо оснащение российских воздушно-космических сил новыми и модернизированными образцами авиационных комплексов (в том числе беспилотниками) и системами вооружения.

Помимо этого, авторы статьи рекомендуют выработать новые взгляды на организацию боевого применения авиационных сил как в мирное, так и в военное время, «соответствующее существующим и перспективным формам применения и способам действий средств воздушно-космического нападения противника».

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