Погода в Москве и СПб сегодня, 5 марта: что будет завтра, когда похолодание

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В российской столице сегодня, 5 марта, ожидается переменная облачность и кратковременный снег, сообщил ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус. Какая погода прогнозируется в Москве, Подмосковье, Ленинградской области, Санкт-Петербурге в среду и четверг?

Погода в Москве и Подмосковье сегодня и завтра

По словам Леуса, сегодня в столице погоду будет формировать холодный атмосферный фронт, который пересечет регион с севера на юг.

«В такой ситуации ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, местами пройдет небольшой кратковременный снег. Температура воздуха — от минус 1 до плюс 1 градуса, по Московской области — от минус 3 до плюс 2 градусов. Ветер северо-восточный 4–9 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 756 мм рт. ст., что выше нормы. В среду без осадков и от минус 1 до плюс 1 градуса», — рассказал синоптик.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в ночь на среду в Москве столбики термометров опустятся до отметки минус 12 градусов.

«Уже в среду прогнозируется от минус 7 до минус 12 градусов, по области — до минус 15 градусов. Дневные температуры — от минус 3 до минус 1 градуса, это хорошо выраженная февральская погода. В четверг, в предпраздничный день, наступает „январь“. Ночью в Москве от минус 1 до минус 12 градусов, по области — до минус 18 градусов, а дневные температуры — до минус 3 градусов, в отдельных районах даже до минус 6 градусов», — объяснил метеоролог в комментарии АГН «Москва».

По данным центра «Фобос», в Подмосковье сегодня, 5 марта, ожидается переменная облачность и небольшой снег. Днем — от 0 до плюс 2 градусов. Ветер северо-восточный, умеренный. Давление немного выше нормы.

Завтра, 6 марта, в течение суток на фоне повышенного давления будет переменная облачность. Ночью — от минус 9 до минус 11 градусов. Днем — от минус 2 до минус 4 градусов. Ветер северный, умеренный.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Погода в Санкт-Петербурге 5 и 6 марта

В Петербурге сегодня ожидается облачная с прояснениями погода, которая формируется под влиянием гребня холодного скандинавского антициклона, пояснил Леус.

«Температура воздуха — от 0 до плюс 2 градусов. В Ленинградской области — от минус 2 до плюс 3 градусов. Ветер северо-восточный 4–9 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 774 мм рт. ст., что выше нормы. В среду без существенных осадков и около 0 градусов», — написал метеоролог.

Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов в своем Telegram-канале сообщил, что в течение недели температура воздуха в городе днем будет прогреваться до плюс 1–2 градусов. В Ленинградской области в ночные часы столбики термометров могут опускаться до минус 15 градусов.

«Но март же месяц, поэтому дневная температура и по области тоже близкая к 0 градусов, а точнее — от минус 2 до плюс 2 градусов», — резюмировал Колесов.

По данным «Фобоса», в Санкт-Петербурге завтра, 6 марта, в течение суток на фоне повышенного давления ожидается переменная облачность. Ночью и днем — от минус 1 до плюс 1 градуса. Ветер северный, умеренный.

По информации центра «Фобос», в Ленинградской области 6 марта в течение суток на фоне повышенного давления прогнозируется переменная облачность, небольшой снег и местами дымка. Ночью — от минус 6 до минус 8 градусов. Днем — от минус 1 до плюс 1 градуса. Ветер северо-западный, умеренный.

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