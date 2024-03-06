Магнитные бури сегодня, 6 марта: что завтра, какой силы, головные боли

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Вероятность возникновения сильной магнитной бури сегодня, 6 марта, составляет 1%, сообщается на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Ждать ли геомагнитных возмущений завтра?

Что известно о магнитных бурях 6 и 7 марта

По данным ученых, сегодня в течение дня геомагнитная обстановка на Земле будет спокойной, и сильных геоударов не прогнозируется.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 1%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 1%», — говорится на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований.

Специалисты из гелиогеофизической службы Института прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ») сообщили, что завтра, 7 марта, геомагнитное поле будет находиться в спокойном состоянии.

«Вспышечная солнечная активность: 6 и 7 марта низкая, возможно умеренная. Вспышки класса Х маловероятны. Геомагнитное поле 6 и 7 марта спокойное, возможно неустойчивое. Радиационная обстановка невозмущенная. Ожидаются ухудшения условий КВ-радиосвязи в отдельные часы суток» — отмечается в прогнозе ФГБУ «ИПГ».

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Кто тяжело переносит магнитные бури

Врач-кардиолог заслуженный врач России, доктор медицинских наук, профессор Юрий Серебрянский в беседе с NEWS.ru отметил, что магнитные бури приводят к бурным процессам в организме, в этот период число вызовов скорой помощи значительно увеличивается, в больницы часто поступают пациенты с инсультами, инфарктами и бронхиальной астмой.

«Недомогания могут быть связаны с изменением скорости ветра или артериального давления. Повышение атмосферного давления приводит к падению артериального, а снижение атмосферного давления приводит к гипертоническому кризу. Особенно скверно себя чувствуют больные, которые уже имеют эти заболевания. У них возникает нестабильность по артериальному давлению, свертыванию и сгущению крови. Колебательные процессы распространяются на организм, часто возникают перебои в сердечном ритме», — пояснил кардиолог.

Мануальный терапевт и невролог Александр Евдокимов предположил, что от магнитных бурь могут страдать люди, например, старше 45 лет и пожилого возраста. По его мнению, это связано с гибкостью сосудистых стенок, которые меняются с возрастом.

«Из-за изменений атмосферного давления у людей могут появляться головные боли, мигрени, ухудшение общего самочувствия, сонливость и нарушение работоспособности. Также могут обостриться хронические заболевания, особенно сердечно-сосудистые и неврологические», — рассказал собеседник NEWS.ru.

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