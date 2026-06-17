Москвичам пообещали постепенное потепление к выходным В Москве к концу недели воздух прогреется до 21–23 градусов

К концу недели максимальная дневная температура в Москве повысится до 21–23 градусов, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Погода». Днем 17 июня в столице прогнозируют около 17 градусов тепла, температура будет колебаться в диапазоне 15–17 градусов.

В течение четверга и пятницы в Москве ожидаются небольшие дожди. К выходным погодные условия изменятся: осадки прекратятся, а температура воздуха повысится. Влажность воздуха будет находиться на уровне около 70%, ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 4–5 метров в секунду. Атмосферное давление составит 742–751 миллиметр ртутного столба.

Ночные температуры сохранятся в пределах 13–18 градусов, значительных отклонений от нормы не предвидится. В начале следующей недели в отдельных районах могут пройти кратковременные дожди умеренной интенсивности.

Ранее терапевт Анна Абраменкова предупредила о негативном влиянии резких колебаний температуры, влажности и атмосферного давления на здоровье. Это может вызывать дневную сонливость, головные боли и мышечную слабость. Особенно уязвимы дети, пациенты после операций и люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями.