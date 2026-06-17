Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 июня 2026 в 10:32

Москвичам пообещали постепенное потепление к выходным

В Москве к концу недели воздух прогреется до 21–23 градусов

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

К концу недели максимальная дневная температура в Москве повысится до 21–23 градусов, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Погода». Днем 17 июня в столице прогнозируют около 17 градусов тепла, температура будет колебаться в диапазоне 15–17 градусов.

В течение четверга и пятницы в Москве ожидаются небольшие дожди. К выходным погодные условия изменятся: осадки прекратятся, а температура воздуха повысится. Влажность воздуха будет находиться на уровне около 70%, ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 4–5 метров в секунду. Атмосферное давление составит 742–751 миллиметр ртутного столба.

Ночные температуры сохранятся в пределах 13–18 градусов, значительных отклонений от нормы не предвидится. В начале следующей недели в отдельных районах могут пройти кратковременные дожди умеренной интенсивности.

Ранее терапевт Анна Абраменкова предупредила о негативном влиянии резких колебаний температуры, влажности и атмосферного давления на здоровье. Это может вызывать дневную сонливость, головные боли и мышечную слабость. Особенно уязвимы дети, пациенты после операций и люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Москва
погода
потепление
прогнозы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Магнитные бури сегодня, 17 июня: что завтра, головные боли, нервозность
В правительстве России раскрыли планы развития арктического региона
В ОП призвали дать многодетным ипотеку под 0%
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 17 июня: где сбои в России
Почему не работает Telegram сегодня, 17 июня: замедление, заблокируют ли
Таиланд готов увеличить туристический поток из России
В ОП России дали советы, как правильно организовать клумбу во дворе дома
Политолог ответил, что необходимо для завершения украинского конфликта
Цифровой контроль за строительным мусором упростят в Москве
Российскому бизнесу предложили «ворота» в самом сердце Юго-Восточной Азии
ПВО отразила атаку дрона, летевшего на Москву
Возлюбленного Лерчек проверят из-за тренировок блогерши
Врачи Рошаля два часа собирали ногу подростку после страшного падения
Военэксперт ответил, почему Запад вспомнил о дальнобойном оружии для ВСУ
Россияне ощутили на себе переизбыток яиц
Стало известно, где и когда похоронят звезду «Кухни» и «Интернов» Плетневу
Россия передала Белоруссии новые разведывательные дроны
Тру кабачок и пеку лепешки в духовке: вкусные, нежные и под любую начинку
Нетрезвый пермяк проник в подмосковную школу и уснул на лавке
На Западе раскрыли план Трампа по Ормузу
Дальше
Самое популярное
Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду
Общество

Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду

Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать

Пятно под ногтем — повод для паники? Онколог объяснила, когда бить тревогу
Общество

Пятно под ногтем — повод для паники? Онколог объяснила, когда бить тревогу

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.