Выяснилось, были ли утечки материалов ЕГЭ-2026 до его проведения

Выяснилось, были ли утечки материалов ЕГЭ-2026 до его проведения Рособрнадзор: утечек материалов до проведения ЕГЭ в 2026 году не зафиксировано

Заместитель руководителя Рособрнадзора Игорь Круглинский заявил, что утечек контрольных измерительных материалов единого государственного экзамена до его проведения не было, передает ТАСС. Он подчеркнул, что такие случаи не зафиксированы в 2026 году.

Но если говорить про наш единый государственный экзамен, то никаких утечек экзаменационных материалов до проведения экзамена не было, — сказал Круглинский.

До этого руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что число выпускников, набравших 80 и более баллов на Едином государственном экзамене 2026 года, выросло по всем дисциплинам. Он отметил, что в ряде предметов зафиксирован рост числа стобалльников. Основной период сдачи ЕГЭ 2026 года завершится 19 июня.

Ранее Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки объявила предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований 19 вузам. В список получателей предупреждений вошли крупные высшие учебные заведения и исследовательские центры.