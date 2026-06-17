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17 июня 2026 в 11:47

Выяснилось, были ли утечки материалов ЕГЭ-2026 до его проведения

Рособрнадзор: утечек материалов до проведения ЕГЭ в 2026 году не зафиксировано

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Заместитель руководителя Рособрнадзора Игорь Круглинский заявил, что утечек контрольных измерительных материалов единого государственного экзамена до его проведения не было, передает ТАСС. Он подчеркнул, что такие случаи не зафиксированы в 2026 году.

Но если говорить про наш единый государственный экзамен, то никаких утечек экзаменационных материалов до проведения экзамена не было, — сказал Круглинский.

До этого руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что число выпускников, набравших 80 и более баллов на Едином государственном экзамене 2026 года, выросло по всем дисциплинам. Он отметил, что в ряде предметов зафиксирован рост числа стобалльников. Основной период сдачи ЕГЭ 2026 года завершится 19 июня.

Ранее Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки объявила предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований 19 вузам. В список получателей предупреждений вошли крупные высшие учебные заведения и исследовательские центры.

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