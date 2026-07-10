Юношеский футбольный турнир «Международный Кубок дружбы», который пройдет с 10 по 13 июля в Москве, объединит спортсменов из разных стран, заявил NEWS.ru член Совета Федерации от Донецкой Народной Республики Александр Волошин. По его словам, эти соревнования призваны доказать, что спорт находится вне политики.

В этом году участие в «Международном Кубке дружбы» принимают восемь команд из России, Сербии и Абхазии. Для меня особенно важно, что сейчас в соревнованиях участвуют юные спортсмены Донбасса — команда из Донецка «Шахтер» и «Далевец» из Луганска. Для них это возможность выйти за рамки привычного, увидеть сверстников из других стран, подружиться, обменяться опытом. Они чувствуют себя частью большого спортивного мира. Убежден, что спорт должен быть вне политики, и Кубок дружбы — живое подтверждение этого, — сказал Волошин.

Он подчеркнул, что народы Абхазии и Сербии, а также жители Донбасса ценят историческую справедливость и отстаивают свою подлинную независимость, веру, язык и традиционные ценности. При этом, по словам сенатора, юношеские соревнования проходят в дни чемпионата мира по футболу, где российскую команду несправедливо отстранили политическими методами.

Особую символичность имеет проведение турнира накануне православного праздника — дня памяти первоверховных апостолов Петра и Павла. Сербия, Абхазия и Донбасс за свою историю неоднократно сталкивались с попытками оторвать их от традиционной веры, насильно обратить в религии врагов, навязать чужой язык и ценности. Однако благодаря духовной силе и поддержке России им удалось отстоять себя и свою идентичность. Юношеский турнир Кубка дружбы — это знак единства перед лицом искусственных ограничений и попыток использовать спорт в политических целях как инструмент манипуляции и давления, — заключил Волошин.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Свищев заявил, что УЕФА не планирует возвращение сборной России на международные соревнования. По его словам, европейская федерация не готова принять российскую команду из-за негативного отношения некоторых стран.