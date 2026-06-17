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17 июня 2026 в 11:45

Умер экс-депутат, обвинявшийся в покушении на Ельцина

Экс- депутат Госдумы Сергей Шашурин умер в возрасте 69 лет

Сергей Шашурин Сергей Шашурин Фото: Борис Приходько /РИА Новости
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На 70-м году жизни скончался бывший депутат Госдумы от Татарстана Сергей Шашурин, известный по громким уголовным делам 1990-х годов, сообщил Telegram-канал Baza. Имя экс-парламентария неоднократно фигурировало в новостных сводках в связи с обвинениями в организации покушения на первого президента России Бориса Ельцина, однако впоследствии это дело было прекращено.

В разные годы Шашурин входил в состав комитета по экологии, а в середине 1990-х длительное время провел в следственном изоляторе по делу о хищении автомобилей «КамАЗ». По данным канала, будучи членом комиссии по борьбе с коррупцией и геополитике, он публично обвинял правоохранительные органы Татарстана в коррупционных связях и заявлял о причастности руководства МВД республики к организации заказных убийств.

За время своей политической и предпринимательской деятельности Шашурин неоднократно становился фигурантом уголовных дел, отмечает канал. В разное время его обвиняли в мошенничестве, хищении государственного имущества и финансовых махинациях, связанных с получением крупных денежных сумм по поддельным документам.

Ранее в Алтайском крае на 89-м году жизни скончался хирург Владимир Малыгин. Он проработал в Бийской районной больнице 44 года, 36 лет из них был заведующим хирургическим отделением. За полвека врачебной практики Малыгин выполнил более 20 тыс. операций различной сложности.

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