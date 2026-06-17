Умер известный хирург, прооперировавший более 20 тыс. человек

В Алтайском крае на 89-м году жизни скончался хирург Владимир Малыгин, сообщили в Центральной городской больнице Бийска. Он проработал в Бийской районной больнице 44 года, 36 лет из них был заведующим хирургическим отделением. За полвека врачебной практики Малыгин выполнил более 20 тыс. операций различной сложности.

На 89-м году жизни скончался врач — хирург Малыгин Владимир Николаевич, заслуженный врач России и активный общественный деятель Бийского района , — сказано в некрологе.

Малыгин оперировал пациентов с заболеваниями щитовидной железы и желудка, варикозом, а также спасал людей с тяжелыми ножевыми ранениями внутренних органов. На его счету были и три операции при ранениях сердца.

Хирург избирался депутатом двух созывов, а после выхода на пенсию в течение 15 лет возглавлял Совет ветеранов Бийской центральной районной больницы. За вклад в развитие здравоохранения Малыгин был удостоен ордена «Знак Почета», а в 2007 году получил звание «Заслуженный врач России».

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